Аян Эйвазова: Мечту не стоит озвучивать, гораздо важнее суметь ее осуществить

Собеседницей «Минвала» сегодня стала Аян Эйвазова – по сути неуловимая из-за напряженного графика работы. Тем более – накануне показа балета «Дон Кихот» Минкуса, который состоится 18 декабря и в нем примут участие солисты Большого театра России, лауреаты международных конкурсов артистов балета Кристина Кретова (Китри) и Игорь Цвирко (Василий).

Руководство театра не случайно пригласило К. Кретова и И. Цвирко на этот спектакль. Сегодня эта пара — известные и востребованные звезды балета, выступающие во многих странах мира — Германии, Франции, Швейцарии, Испании, Португалии, Италии, Великобритании, Японии, Мексике, Китае и др., а так же успешно гастролирующие и по своей стране.

Наряду с ними в спектакле примут участие ведущие солисты балетной труппы нашего театра — заслуженные артисты Самир Самедов, Джамиля Каримова, Эльмира Сулейманова, солисты Аян Эйвазова, Теймур Одушев и другие.

Дирижировать спектаклем будет лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов.

До спектакля осталась всего пара дней, и нам удалось побеседовать с ведущей солисткой балетной труппы театра, лауреатом международных конкурсов артистов балета Аян Эйвазовой – одной из самых красивых и талантливых девушек балетной труппы. И это очень значимо, потому что Аян сумела выкроить для беседы то, чего обычно артистам всегда не хватает – время.

Но что странно: коварная соблазнительница Шахерезада, двуликий образ Одиллии и Одетты, грозная непримиримая Мирта, гордая, самовлюбленная Королева и даже сама Смерть – все эти образы (и многие другие) воплотила стройная девушка с робкой улыбкой, сидящая напротив. Это ее первое интервью тет-а-тет, и не смотря на тот факт, что она уже давно покорила сердца азербайджанской публики, говорит о своих ролях и творческом пути девушка довольно скованно. И это понятно — артистке балета привычнее передавать мысли и эмоции танцами и сцендвижениями. Но, тем не менее, вся она – как на ладони: за скромной внешностью кроется сильная и волевая натура, которой присущи такие жизненные принципы, как дисциплина и ответственность, безграничное трудолюбие и главное – любовь к великому искусству балета и безграничная вера в Мельпомену – музу капризную, но веселую и, несомненно, самую талантливую из всех семи Муз Аполлона.

ДОСЬЕ

Аян Эйвазова закончила бакинское хореографическое училище в 2012 году, а затем Министерство культуры направило ее на стажировку в Московскую государственную академию хореографии, где девушка проучилась год, в 2013 году вернулась в Баку и с тех пор работает на сцене Азербайджанского Академического театра Оперы и балета.

Аян – древнее тюркское имя, оно является символом надежности. Обладатель этого имени всегда точно знает, что нужно делать именно сейчас. Такие люди пользуются заслуженным авторитетом даже в юном возрасте. Со временем эта особенность личности обретает четкую направленность под влиянием обстоятельств жизни. Избранный род деятельности становится областью приложения возможностей именно в качестве человека, на которого всегда можно положиться. Иногда на сохранение этого статуса уходят все физические и нравственные силы.

Гороскоп:

Лев, рожденный в год Собаки

Планета – Солнце

Камень – сердолик

Дерево – тополь

Награды

Лауреат Международных конкурсов артистов балета

Молодежная Премия (2017 год)

Премия «Хумай» (2021 год)

— Аян, Вы учились и в Баку, и в Москве. Насколько сильно разнятся школы?

— Сложно сравнивать на самом деле. Конечно, сложнее отбор, условия приема и обучения. В принципе, наша балетная школа старается двигаться в том же направлении, динамично развивается год от года. Но, конечно, нам есть чему учиться у Московской хореографической академии.

— Артисты российской школы хореографии, с которыми мне довелось беседовать, часто говорят, что наши азербайджанские балерины по комплекции не совсем подходят для т.н. высшего балета из-за этнической комплекции тела: широкие бедра, недлинные ноги. То есть, при таком сложении возможности раскрытия образа могут быть ограниченными. Насколько это правда? Велика ли разница на самом деле?

— Да, есть и доля правды в их словах. Если речь идет о балетных артистках Европы, то тут можно сильно поспорить насчет внешних и физиологических образов. На самом деле только Россия – Европа восточная, сегодня в балете впереди планеты всей, как говорится. Именно славянская внешность в балете особенно отличается, несомненно. Это факт, признанный во всем мире. У всех остальных – включая и нас – всё зависит от конкретных данных. В нашем театре есть замечательные балерины и танцовщики совершенно невероятной фактуры.

В Московской академии хореографии я подошла по росту и фактуре к русскому классу, и меня по счастливой случайности взяли в русский класс. Но и в этой академии учились девочки и маленького, и среднего роста. Но преимущественно были высокие, тоненькие и с прекрасными хореографическими данными. Отмечу, что мне посчастливилось обучаться у ректора Хореографической Академии – Марии Константиновны Мироновой, ведущей солистки Большого театра.

— Давайте поговорим о Ваших сценических образах. Были ли созданные Вами образы, подавляющие Вас? К примеру, образ Мирты в балете «Жизель» — очень депрессивный, во всяком случае, для меня. Но вот сейчас Вы сидите напротив, и я не вижу ничего демонического. А ведь говорят, что образы отражают характер человека, воплощающего их.

— Мирта была моей самой первой сольной партией, она довольно сложная физически, прыжковая, я сильно переживала, что не справлюсь, но справилась. И вообще, в тот момент, когда ты готовишь какую-то партию – она становится твоей самой любимой. Но, в общем, Мирта – не самая любимая, тем не менее. На самом деле их много. К примеру, Одиллия и Одетта в «Лебедином озере» — об этой партии мечтают все начинающие балерины, она как визитная карточка, понимаете? Первый раз в 2016 году я начала танцевать эти партии, а затем – каждый сезон я их исполняю. И каждый раз понимаю, что «Лебединое озеро» — именно тот самый спектакль, к которому нужно относиться с особой ответственностью. В принципе, к любому спектаклю нужно относиться ответственно, но к «Лебединому озеру» – особенно. Переходы из образа Добра в образ Зла очень резкие, и без работы подготовки профессионального репетитора тут никак не обойтись. Возможно, мой дебют в этих образах был не особо удачным, но постепенно – от спектакля к спектаклю, набираясь опыта, я сформировала более грамотный подход к перевоплощениям.

— А Вы в жизни больше Одиллия или Одетта?

— Точно не Одиллия. Но и не Одетта.

— Партия Шахерезады, исполняемая Вами в одноименном балете просто «зажигает». Публика очень любит Вас в этом образе. Но глядя на девушку, сидящую напротив, я не вижу в жизни коварной искусительницы-соблазнительницы.

— Спектакль впервые был поставлен на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета в 2018 году под руководством Камиллы Гусейновой, в прошлом одной из лучших исполнительниц этой партии. Благодаря ей я смогла перевоплотиться в образ тот самый образ Шахеризады, который, как вы говорите «зажигает» (смеется). Творческий тандем с Камиллой ханум – это всегда праздник. Так же я люблю работать с Самиром Самедовым (мы готовили с ним премьеру спектакля «Дон Кихот» и множество других постановок).

— 18 декабря Вы будете участвовать в балете «Дон Кихот». Насколько мне известно, вы уже не раз танцевали в этой постановке, и исполняли те самые знаменитые 32 фуэте.

— Да, совершенно верно 32 такта, 32 фуэте.

— Скажите, как может себя чувствовать человек, прокрутившийся столько раз вокруг своей оси? Наверняка, у балерин особый вестибулярный аппарат, как и у космонавтов?

— На самом деле, мы отрабатываем эти движения по многу раз, и успех их выполнения на сцене зависит от четко отточенной техники. Это нелегко, но бывают и более сложные технически движения. Самая большая сложность в том, что па-де-де бывают обычно в конце спектакля, а фуэте – еще и в коде («в конце». прим. авт.).

— Есть ли у Вас приоритеты среди исполнителей мировой величины, исполняющих те же партии, что и Вы?

— Да, и их очень много, список постоянно пополняется. Но я все же назову основных своих фаворитов: это Сильвия Гиллем, Светлана Захарова, Ульяна Лопаткина. Мне нравятся очень много балерин, но чаще всего я стараюсь смотреть именно на высоких, потому что в их исполнении есть что-то, что я могу перенять, например, набраться опыта в работе длинных рук и ног, потому что я – самая высокая в нашей труппе. Обычно этот факт создает определенные проблемы, так как высокой балерине всегда сложно с выбором партнера по сцене. Но у нас в театре проблем с партнерами не наблюдается. Я танцую партии с Тимой Одушевым, Макаром Фернштандтом, с Самиром Самедовым, с Сеймуром Гадиевым — ведь они прекрасные артисты, профессионалы своего дела.

— Замечу, что не мне одной кажется, точнее, мы просто уверены в том, что балерины ничего не едят. Или сидят на сложной диете. Информация, которую мы читаем в интернете или видим в кино, иногда вводит в состояние шока. Иногда во время спектакля в зале то и дело раздаются реплики типа «бедные девочки, они же голодают ради искусства». Нам волноваться и дальше или это все же не что иное, как клише?

— Ну, балерины – прежде всего люди (смеется). И наш организм так же сильно зависит от природного обмена веществ, предрасположенности или не предрасположенности к полноте. А дальше все зависит от нагрузки и очень многих факторов.

— Балет – это страшно тяжелый труд, и по нагрузкам он сродни разве что профессиональному спорту, согласитесь. Если вспомнить великую русскую балерину Марию Кшесинскую, то сохранились исторические данные о ее образе жизни: она могла ночи напролет кутить в кафе-шантанах, есть и пить что попало в любых количествах. А потом приезжала в свой особняк, становилась к станку и истязала себя сложнейшими упражнениями, сгонявшими лишние калории вместе с потом, и к премьере была готова. Скажите, Аян, при нагрузках, ложащихся на хрупкие плечи артисток балета, наверняка вас должен постоянно наблюдать врач?

— На самом деле было бы очень здорово, если бы существовал определенный график посещения врачей. Но в связи с напряженным образом жизни, репетициями, спектаклями, в действительности мы обращаемся к врачу только по факту, когда начинаются проблемы. Очень важен режим сна: недосып – враг артиста. Я – жаворонок, и ложусь рано, а, следовательно, высыпаю положенные 8-9 часов.

— Как проводят досуг артистки балета? Иногда ведь бывает, что после спектакля балерина сменила пачку и пуанты на яркую бандану и куртку в шипах – и бегом на рок-концерт или в клуб – отрываться. Или бегом к холодильнику – наедаться. Оперные певицы, кстати, оправдывают свои лишний вес именно тем фактом, что спектакль лишает их сил, а восполняются эти силы исключительно поеданием вкусняшек.

— Насчет еды скажу так: накануне спектакля и в день спектакля мы практически ничего не едим, потому что даже минимальные граммы мешают работать. И потому единственный полноценный прием пищи как раз таки приходится именно на вечер после спектакля. А так мы полноценно питаемся: три раза в день. Завтрак обязателен. Легкий перекус в театре, а вот ужин, как говорится, следует «отдать врагу». Но опять все зависит от графика работы, репетиций. Иногда бывает так, что за день вообще не успеваешь поесть. В театре нас обязательно проверяют на весах, если весишь больше положенной меры – надо срочно сбрасывать.

— Выбрав общество Мельпомены, вы наверняка понимали, что на алтарь искусства придется положить всю свою жизнь, и приняли этот факт – со всеми сложностями и трудностями. А как относятся к Вашему выбору родственники, друзья, окружение? Ведь Вы – артистка. Не мешает ли это повседневности?

— В семье к моему выбору профессии отнеслись очень серьезно, тем более, что мама тоже мечтала стать балериной. Но пошла по другому пути, она переводчик с английского языка, так же как и мой брат. Возможно, именно потому, что я воплотила в себе материнскую мечту, мне легко и комфортно быть артисткой. Семья поддерживает меня и очень уважает мой выбор, равно как и мои друзья.

— Коллектив, в котором вы работаете, больше женский. Не бывает ли у вас каких-то споров по принципу «звездности», к примеру?

— Вовсе нет, у нас прекрасные, гармоничные отношения друг с другом. Мы все – плечо, одно единое плечо, которое мы готовы подставить друг другу в трудные моменты жизни. И у нас полностью отсутствует какая-то градация по «звездному» принципу. Каждый из нас добился в жизни своих результатов, каждый из нас добьется еще больших величин – я в этом уверена. Благодаря мудрому руководству театра в коллективе всегда царят мир и понимание. Мы – одна семья, единое целое, а в семье не принято ссориться.

— Озвучьте свою мечту. Она ведь наверняка есть – не смотря на тот факт, что вы многого в этой жизни уже добились?

— Позвольте мне не отвечать на Ваш вопрос, позвольте оставить свои желания глубоко в сердце. Я считаю, что Мечту не стоит озвучивать, гораздо важнее суметь ее осуществить.

Беседовала Яна Мадатова