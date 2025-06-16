Карьерная сотрудница британских спецслужб Блез Метревели возглавит осенью службу внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6, став первой женщиной на данном посту. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщает ТАСС.

Отмечается, что 47-летняя Метревели, которая в настоящее время возглавляет технологический департамент МИ-6, начала работать во внешней разведке в 1999 году. Большую часть своей карьеры она провела на оперативной работе на Ближнем Востоке и в Европе. Метревели сменит Ричарда Мура, который руководит МИ-6 с октября 2020 года.

«Это историческое назначение Блез Метревели приходится на время, когда работа наших разведслужб как никогда важна. Соединенное Королевство сталкивается с беспрецедентным масштабом угроз — будь то агрессоры, которые направляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберпланы направлены на нарушение работы наших общественных служб», — сказал Стармер.

Метревели станет 18-м по счету руководителем МИ-6 за всю историю организации, которая ведет свой отсчет с 1909 года. В канцелярии на Даунинг-стрит, 10 добавили, что Метревели окончила Кембриджский университет, где изучала антропологию.