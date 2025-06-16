16 июня и цены на нефть продолжают расти, участники рынка опасаются перебоев в поставках на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщает Интерфакс.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по Баку поднялась на $0,68 (0,92%), до $74,91 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на $4,87 (7,02%), до $74,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на $0,85 (1,16%), до $73,83 за баррель. По итогам сессии пятницы стоимость этих контрактов подскочила на $4,94 (7,62%), до $72,98 за баррель.

В ходе торгов в пятницу цены на нефть обеих марок поднимались более чем на 13% на новостях о том, что Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Иран принял ответные меры. Обмен ударам продолжался в выходные дни. По сообщению иранских СМИ, атака‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​м подверглись два энергетических объекта в Тегеране, оборонное предприятие в Исфахане, электронное производство в Ширазе, а также нефтеперерабатывающий комплекс Шахр-Рей к югу от иранской столицы.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе — ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, отмечает Trading Economics.