Жертвами трех недавних ударов Армии обороны Израиля по Тегерану стали 73 женщины и ребенка. Об этом в соцсети Х написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

«В Тегеране в результате трех последних атак убиты 73 женщины и ребенка; в жилом комплексе Чемран убиты 20 детей, 10 человек все еще остаются под завалами спустя 48 часов», – отметил он.

По его словам, хотя «израильская пропаганда» утверждает, что удары наносятся «с хирургической точностью, без ущерба для жилых районов», в реальности «хирургическая точность» Армии обороны Израиля заключается в «нацеливании на детей и женщин».