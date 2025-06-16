Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо оказать большее давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня в Украине. Как сообщает Reuters, она также призвала страны G7 усилить санкции для достижения этой цели.

«Мы должны оказать большее давление на Россию, чтобы добиться реального прекращения огня, посадить Россию за стол переговоров и положить конец этой войне, санкции имеют решающее значение для этого», — заявила фон дер Ляйен.

Она также накпомнила, что на прошлой неделе ЕС выдвинул предложение о 18 пакете санкций.

«Я приглашу всех партнеров G7 присоединиться к нам в этом начинании», — подчеркнула она.

Отмечается, что лидеры «Большой семерки» в ходе встречи стремятся сохранить войну в Украине в сознании президента США Дональда Трампа, несмотря на разгоревшиеся боевые действия между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке. При этом Европейский союз намерен принять новый пакет санкций против России, но пока не смог убедить Трампа ввести новые санкции США.

Фон дер Ляйен также отметила растущую взаимосвязь между войной в Украине и на Ближнем Востоке.

«Одинаковые типы беспилотников и баллистических ракет, разработанных и произведенных Ираном, без разбора наносят удары по городам на Украине и в Израиле», — добавила она.