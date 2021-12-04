Армянский след ЧВК «Вагнер»: так кто и на кого обиделся после разгрома Армении?

Между Москвой и Ереваном— громкий дипломатический скандал. МИД РФ весьма жестко ответил спикеру парламента Армении Алену Симоняну. На недавней встрече с российскими журналистами он, напомним, заявил: «Наш народ сражался до конца, и если кто-то собирался что-либо сдавать, для этого было несколько вариантов, начиная с «плана Лаврова» и заканчивая решением, в котором не было бы 3800 жертв с армянской стороны. Так что говорить, что кто-то что-то сдал, значит не знать, что происходит в Армении, не знать, что происходит в Азербайджане, что происходит в Нагорном Карабахе и, к сожалению, в России». Что вызвало резкое недовольство в Москве. Для начала, в МИД РФ отрицают само существование «плана Лаврова»: «Трудно комментировать то, что существует не в действительности, а в воображении. К таким воображаемым реалиям относится и «план Лаврова»». Затем напомнили основные положения плана МГ ОБСЕ, где предусматривалось «возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, на втором – двух в обязательной увязке с определением статуса Нагорного Карабаха (НК)», «признание за НК прав, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность его населения; участие представителей Нагорного Карабаха в заседаниях ОБСЕ» и прочие «вкусняшки» типа «определения статуса Карабаха», а затем дали своим ереванским оппонентам весьма дельный безо всякой иронии совет: «Еще раз сравните упомянутые предложения сопредседателей с нынешней ситуацией и делайте выводы».

Здесь можно, конечно, напомнить сенсационное интервью экс-сопредседателя МГ ОБСЕ от США Ричарда Холланда, о котором уже рассказывал Minval.az, из которого следовало, что, во-первых, «план Лаврова» существовал, а во-вторых, Россия не очень-то старательно его «продавливала»: «Когда я был сопредседателем от США, министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл свой план урегулирования конфликта, похожий на существующие Мадридские принципы, который стал неофициально известен как «план Лаврова», хотя нас предупредили, чтобы мы называли его просто «планом на столе», — утверждал Хогланд. — Когда план был обнародован, я спросил своего замечательного коллегу, российского сопредседателя Попова, действительно ли Кремль согласится его реализовать, если Ереван и Баку уступят и примут план. Его откровенный ответ был таким: «Конечно, нет»». Также нелишне поинтересоваться, осознают ли в Москве степень риска на азербайджанском направлении, столь бойко раскрывая карты на армянском. И уж тем более любопытно узнать, почему на «наскок» Алена Симоняна в ведомстве Лаврова решили ответить только теперь.

Но куда более интригующей является другая тема — «география обид» между Москвой и Ереваном.

Никола Пашиняна принято считать прозападным политиком. Однако уже через несколько дней после победы своей «недореволюции», едва сменив «охотничью» майку на костюм с галстуком, Никол Воваевич уже принялся уверять, что его революция не имеет внешнеполитической повестки. Не последовало ни выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, ни даже попыток взять под контроль собственные границы, ни реальных шагов, направленных на снижение экономической зависимости РФ от Армении, ни расформирования совместных группировок сил ПВО и сухопутных сил.

Более того, Пашинян совершал в политике такие шаги, на которые не решались ни Кочарян, ни Саргсян. Рубежной точкой многие эксперты справедливо считают решение Никола Пашиняна отправить в Сирию, в состав российской военной миссии, армянских саперов, подготовленных с помощью США. Но куда меньше известно о сотрудничестве Еревана с ЧВК «Вагнер». Minval.az уже подробно рассказывал о том, как зарегистрированные в Армении небольшие авиакомпании выполняли заказы «Вагнера» на перевозку оружия и боевиков в Африке.

Теперь же украинские источники приводят свои данные: среди боевиков ЧВК «Вагнер»немало граждан Армении. Подданным СБУ Украины, среди погибших в феврале 2018 года в Сирии «вагнеровцев» значатся Грачян Г.Х. и Агаронян С.И. В числе подозреваемых в убийстве в Центральноафриканской республике Орхана Джемаля и его коллег А.Расторгуева и К.Радченко — некий Артур Александрович Киракосян. Уже за последние два годабыли опубликованы персональные данные еще десяти наемников с армянскими корнями, причастных к преступлениям ЧВК «Вагнер» в Украине, Сирии, Судане, Ливии и ЦАР.

На таком фоне в Ереване, похоже, не сомневались: Россия ну просто обязана вознаградить свой «форпост» за все старания уже на карабахском направлении. И когда 44-дневная война закончилась разгромом Армении, то обижаться начали на Россию. Которая не «вступилась», не «помогла» и вообще «бросила на произвол судьбы».

Впрочем, в эту версию не вписываются хотя бы даже российские военно-транспортные самолёты, доставлявшие в Армению оружие под видом «стройматериалов» и «гуманитарной помощи».

Осенью 2020 года в СМИ и соцсети просачивались и сведения о «вагнеровцах», воюющих в Карабахе на стороне Армении — правда, неподтвержденные. Причем, как утверждалось, Армения после своей вынужденной капитуляции отказалась платить «вагнеровцам» за «работу», демонстрируя тем самым свою обиду Москве. Впрочем, насколько эффективными оказались «вагнеровцы» — вопрос открытый. Российские эксперты на страницах того же «Регнума» могут рассказывать сказки о «приостановке азербайджанского наступления» после появления «вагнеровцев», но если 8 ноября азербайджанская армия освобождает Шушу, к 9 стремительным рывком устанавливает контроль над более чем 70 сёлами и посёлками, а армянская группировка в 25 тысяч «стволов» оказывается в мешке — это не повод рассказывать сказки о «приостановке наступления». Да, ЧВК неплохо зарекомендовали себя на «прокси-войнах» в Мали или ЦАР, но не в Карабахе и не против азербайджанской армии XXI века, новейших РСЗО и «Байрактаров». И это не считая рисков попадания «вагнеровцев» в плен — политические последствия можно было без труда спрогнозировать.

И в результате сегодня и в Москве, и в Ереване идёт «фестиваль обидок» друг на друга. В Армении никак не могут взять в толк, почему Россия не стала воевать вместо нее и позволила Азербайджану одержать победу. А в Москве свои счёты и претензии. В РФ по понятной причине раздражены тем, что в результате 44-дневной войны получили не срыв азербайджанских независимых экспортно-логистических проектов и не оккупацию ключевого для НАТО Гянджинского аэропорта, а разгром своего сателлита, трофейную технику российского производства на параде в Баку, запуск Южного газового коридора и Шушинскую декларацию в качестве вишенки на торте. А значит, Армения не оправдала доверия, не выполнила ту задачу, которая перед ней ставилась, и вся та многомиллиардная помощь, которая ей оказывалась, вылетела в трубу. Азербайджанскую экспортную газовую. Да, Москва ввела в регион своих миротворцев, но это явно не то, что планировали и на что рассчитывали в Кремле. И теперь неудивительно, что в России не торопятся спасать свой опозорившийся «форпост» с прежней энергией и не ставят под слишком уж большой риск собственные интересы. Тем более что расплачиваться интересами «форпоста» всегда проще, чем своими.

А что до ереванских обид, то в РФ прекрасно понимают, что деваться Армении от России в общем-то некуда. И самое главное, понимают это и в Ереване. Так что местные «обидки» на Москву и ответные российские «шлепки» вряд ли пересекут «красную черту».

Нурани