В Британии у летучих мышей обнаружили вирус, схожий с SARS-CoV-2



Коронавирус, связанный с SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19 у людей, был обнаружен у подковообразных летучих мышей в Британии, отмечается в совместном исследовании специалистов университета Восточной Англии (ZSL) и министерства здравоохранения Англии (PHE).

Новый вирус вряд ли представляет прямой риск для человека, если он не мутирует, предполагают эксперты.

Исследователи собрали образцы помета у более чем пятидесяти летучих мышей в Сомерсете, Глостершире и Уэльсе и отправили их на вирусный анализ в лабораторию министерства здравоохранения Англии. Секвенирование генома обнаружило новый коронавирус в одном из образцов помета летучей мыши, который группа ученых назвала «RhGB01», сообщает портал научной информации Phys.org.

Ранее аналогичные вирусы находили у других видов подковообразных летучих мышей в Китае, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе. Дальнейший анализ показал, что его ближайший родственник был обнаружен у летучей мыши Блазиуса в Болгарии в 2008 году.

Новый вирус относится к подгруппе коронавирусов, называемых сарбековирусами, которые содержат как SARS-CoV-2, (спровоцировавший текущую пандемию), так и SARS-CoV, (вызвавший первоначальную вспышку SARS среди людей в 2003 году). Это первый случай, когда сарбековирус был обнаружен у малой подковообразной летучей мыши и также впервые был зарегистрирован в Альбионе.