МИД Азербайджана соболезнует в связи с гибелью в ДТП граждан Северной Македонии в Болгарии

МИД Азербайджана выразил соболезнования Северной Македонии.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter:

«Мы глубоко опечалены известием о гибели в результате ДТП с автобусом на западе Болгарии десятков человек, большинство из которых-туристы из Северной Македонии. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Северной Македонии», — говорится в публикации.

Отметим, в результате ДТП с участием автобуса в Болгарии погибли по меньшей мере 46 граждан Северной Македонии, в том числе 12 детей. 7 человек были госпитализированы.

The news on a bus crash in western #Bulgaria, as a result of which dozens of people, mostly tourists from #NorthMacedonia have died, deeply saddened us. Our heartfelt condolences go to the families of the victims of the tragic accident & the People & Government of🇲🇰.@MFA_MKD

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 23, 2021