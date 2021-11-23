МИД Азербайджана соболезнует в связи с гибелью в ДТП граждан Северной Македонии в Болгарии

МИД Азербайджана выразил соболезнования Северной Македонии.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter:

«Мы глубоко опечалены известием о гибели в результате ДТП с автобусом на западе Болгарии десятков человек, большинство из которых-туристы из Северной Македонии. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Северной Македонии», — говорится в публикации.

Отметим, в результате ДТП с участием автобуса в Болгарии погибли по меньшей мере 46 граждан Северной Македонии, в том числе 12 детей. 7 человек были госпитализированы.