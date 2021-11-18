Узеир Джафаров: Вряд ли Мурадов прибыл ради транспортировки тела одного погибшего армянского солдата

Накануне Баку посетил экс-командующий миротворческих сил России в Карабахе Рустам Мурадов. Чуть позднее самолет с Мурадовым на борту приземлился в одном из аэропортов Армении, где экс-командующий передал армянской стороне тело погибшего военнослужащего ВС Армении.

Любопытен тот факт, что подобная миссия вновь была поручена именно Мурадову. Хотя на должности командующего МС России, после того как Мурадов пошел на повышение, дважды была произведена замена.

Напомним, что вначале Мурадова на этом посту заменил генерал-майор Михаил Кособоков. Чуть позднее, когда и Кособоков был отозван, на этом посту его сменил генерал-лейтенант, герой России Геннадий Анашкин. Хотя не исключено и то, что Мурадов умеет договариваться в тех или иных вопросах, по сравнению с тем же Кособоковым или же Анашкиным.

Однако вряд ли российская сторона направила самолет в Баку ради транспортировки тела всего одного погибшего армянского солдата. Тем более, как упомянули армянские СМИ, Мурадова отозвали из отпуска специально для того, чтобы он прибыл с данной миссией в Баку.

С тем, что вряд ли российский самолет направили в Баку для транспортировки одного погибшего армянского солдата согласен и военный эксперт, полковник запаса Узеир Джафаров.

Как напомнил военспец, ранее он неоднократно упоминал, что Мурадов наладил тесные контакты с определенными кругами Армении в связи с вопросом «выкупа» армянских военнослужащих, которые оказались на территории Азербайджана.

«Фотография, которая была опубликована вчера во многих СМИ олицетворяет идеальное образ этого генерала. Он показывает пальцами знак «два» армянскому военнослужащему. Он имеет очень близкие отношения со своими армянскими коллегами, которых у него предостаточно. И они через свои каналы при помощи Мурадова делают хороший бизнес. Это серьезное обвинение, но я готов доказать это. Тем более, что Мурадов в определенной степени близок к нынешней российской администрации. Если его отозвали из отпуска, значит надеялись, что у Мурадова и на этот раз что-то получится. Он не прилетал ради тела одного погибшего армянского солдата. Его прислали с надеждой на то, что ему удастся забрать с собой еще несколько человек. Насколько мне известно, в Баку ему отказали в его просьбе», — подчеркнул Джафаров.

По словам военспеца, отказ Баку был связан с тем, что накануне погибли семь военнослужащих азербайджанской армии. К тому же передача армянской стороне нескольких пленных диверсантов была бы воспринята азербайджанской общественностью с негодованием. Поэтому в просьбе Мурадова, а точнее российского руководства, было отказано.

При этом У.Джафаров также напомнил, что Мурадов будучи в прошлом командующим МС России был занят чем угодно, кроме прямых своих обязанностей.

«Ему самому должно быть стыдно за такое положение дел. Так как из-за бездействия как самого Мурадова, а также его прямого руководства, происходят такие безобразные дела. Мурадов должен был выполнить два важнейших пункта трехстороннего ноябрьского соглашения. Речь идет о четвертом пункте, согласно которому миротворческий контингент России развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. И девятый пункт, где говорится о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе. Эти пункты до сих пор не выполнены». – посетовал наш собеседник.

Тем временем миротворцы за один год успели построить в Карабахе храм и установить несколько памятников. Кроме того, как считает военспец, российские миротворцы, в том числе и Мурадов, должны ответить, на каком основании был освобожден террорист Норайр Мирзоян, совершивший покушение на азербайджанских военнослужащих, кинув в них гранату.

«В России, что так много генералов, и им нечем заняться? Замкомандующий Южного федерального округа фактически выполняет миссию Международного Комитет Красного Креста. В этом случае, для чего нужен МККК?

По этому Мурадов, прибыв в Армению, встретился с новым главой Минобороны Суреном Папикяном и передал некоторые инструкции, которые получил от своих прямых начальников. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие дни на границе могут произойти более серьезные события. Россия в отношении Азербайджана, к большому сожалению, готовит «грязные» игры. Тот же Шойгу, вместо того, чтобы звонить своему азербайджанскому коллеге Закиру Гасанов, лучше бы решил вопрос с незаконными вооруженными формированиями в Карабахе. Лучше бы Шойгу навел порядок среди миротворцев, занятых чем угодно, только не тем, что входит в их полномочия», — продолжил У.Джафаров.

Как считает военспец, такой безобразной миротворческой деятельности в истории никто не помнит. Эксперт уверен, что из-за происходящего в нашем регионе ни одна страна не пригласит к себе российских миротворцев.

По его мнению, Россия с каждым днем теряет своих сторонников как в Азербайджане, так и на всем постсоветском пространстве. К тому же в Москве неоднозначно восприняли проведенный на прошлой неделе саммит глав тюркоязычных стран. Он напомнил, что на днях ожидается визит в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Эксперт уверен, что после него в Москву «пригласят» и других наших друзей из этого сообщества.

«Помимо этого, в том происходящем в регионе виновна не только Армения. Там отчетливо ощущаются грязные намерения третьих сил, в лице России и Франции. Недавно, комментируя вопросы одного из российских журналистов, связанных с попыткой теракта в Шуше со стороны Мирзояна, я подчеркнул, что после этого случая российские миротворцы должны покинуть территорию Азербайджана. Тем более, то что факт нападения Мирзояна на наш пост не был упомянут в сводке Минобороны России. Мы думали, что его включат в еженедельный отчет МИД России, но и представитель этого ведомства Мария Захарова об этом не упомянула. Это проявление неуважения в отношении Азербайджана.

МС России пригласили для того, чтобы они помогли нам, а не создавали для нас проблемы. Возвращаясь к вопросу приезда Мурадова, стоит напомнить, что кроме него есть тот же Косабоков или Анашкин. У Мурадова есть прямые обязанности, он уже не имеет прямого отношения к МС России. Хотя понятно, что и ему приказы дает его прямое начальство, а он их выполняет», — отметил У.Джафаров.

Бахтияр Сафаров