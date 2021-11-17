Шесть стран НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России



На резкий рост секретного экспорта из России в ряд государств Североатлантического альянса обратил внимание РБК.

По данным ФТС, которые приводит издание, за январь — сентябрь 2021 года SSSS-экспорт в США вырос с $706 млн примерно до $841 млн по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (второе место), в Чехию — с $102 млн до $706 млн (третье место), в Германию — с $173 млн до $302 млн (седьмое место), в Нидерланды — с $53 млн до $222 млн (десятое место).

В первую десятку импортеров также вошли Великобритания и Эстония — восьмое и девятое места соответственно. Для сравнения в топ-10 получателей российских секретных товаров за весь 2020 год фигурировали только три страны НАТО: США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое и десятое места соответственно).

РБК указывает, что отчасти это технический рост, связанный с ремонтом российских самолетов за рубежом. Так, учрежденная Минобороны Чехии компания LOM Praha считается единственным ремонтным заводом вертолетов Ми в странах НАТО, сертифицированным конструкторскими бюро России. Аналогичный временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, допускает издание.

Ввоз секретной продукции в США достиг, по данным ФТС, $841 млн, что почти равняется экспорту за весь 2020 год. В этой сумме отражены $574 млн скрытого экспорта в группе химических и радиоактивных соединений. Внешнеторговая статистика США, которую ведет US Census Bureau, показывает, что импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов из России за девять месяцев составил около $541 млн, в том числе — $522 млн поставок обогащенного урана (плутония). Плутоний в США поставляет «Техснабэкспорт» (входит в «Росатом»). В 2020 году выручка компании в Америке составила $784 млн, или 37% совокупной выручки, следует из ее годового отчета. По данным канадской уранодобывающей компании Cameco, цена урана в долгосрочных контрактах в 2021 году (с января по конец октября) выросла примерно на 23%.

В январе-сентябре импорт российских патронов в США достиг $142,5 млн — больше, чем за весь 2020 год, следует из данных Census Bureau. Россия — крупнейший иностранный поставщик патронов в США. В сентябре 2021 года вступили в силу новые американские санкции, которые ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России, писал TRT на русском. После истечения существующих импортных лицензий это должно негативно отразиться на поставках российских патронов.

Под кодом SSSS в таможенной статистике отражаются поставки оружия и боеприпасов; военных и гражданских самолетов и вертолетов, ядерных материалов. Второй год крупнейшим покупателем «закодированной» продукции становится Алжир, за счет поставок авиатехники и вооружений. Кроме того, в первую десятку стабильно входят Китай с Индией.