Тойво Клаар ратует за снижение напряженности между Баку и Ереваном

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар прокомментировал обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном на минувшей неделе.

Он выразил обеспокоенность ростом напряженности между Арменией и Азербайджаном на этой неделе.

«Важно разрядить (обстановку), устранить причины и начать работу по достижению всеобъемлющего урегулирования», — написал Клаар в Twitter.

Concerned about increase of tensions between 🇦🇲and🇦🇿 this week. Important to defuse, address causes, and engage in work towards comprehensive settlement. — Toivo Klaar (@ToivoKlaar) November 14, 2021

Министерство обороны Азербайджана на текущей неделе сообщило о нескольких попытках провокаций со стороны Вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов. Все эти попытки провокаций были пресечены азербайджанскими военными. Минобороны Азербайджана обвинило военно-политическое руководство Армении в эскалации напряженности на границе.