Тойво Клаар ратует за снижение напряженности между Баку и Ереваном

14 ноября, 22:11, 2021

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар прокомментировал обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном на минувшей неделе.

Он выразил обеспокоенность ростом напряженности между Арменией и Азербайджаном на этой неделе.

«Важно разрядить (обстановку), устранить причины и начать работу по достижению всеобъемлющего урегулирования», — написал Клаар в Twitter.

Министерство обороны Азербайджана на текущей неделе сообщило о нескольких попытках провокаций со стороны Вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов. Все эти попытки провокаций были пресечены азербайджанскими военными. Минобороны Азербайджана обвинило военно-политическое руководство Армении в эскалации напряженности на границе.