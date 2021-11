Тойво Клаар ратует за снижение напряженности между Баку и Ереваном

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар прокомментировал обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном на минувшей неделе.

Он выразил обеспокоенность ростом напряженности между Арменией и Азербайджаном на этой неделе.

«Важно разрядить (обстановку), устранить причины и начать работу по достижению всеобъемлющего урегулирования», — написал Клаар в Twitter.

Concerned about increase of tensions between 🇦🇲and🇦🇿 this week. Important to defuse, address causes, and engage in work towards comprehensive settlement.

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) November 14, 2021