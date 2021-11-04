Станислав Митрахович: В Азербайджане можно ввести механизм прайс-кэп, чтобы обезопасить население от роста мировых цен на энергоносители  

Мировые цены на нефть и газ продолжают показывать высокий рост, и данная тенденция вызывает много вопросов. Притом, если с одной стороны, это весьма позитивное явление для стран-производителей нефти и газа, как например для Азербайджана, то с другой, как выясняется – и негативное. Так, в Азербайджане проблем избежать не удалось и это привело к общему росту цен на энергоносители, что не могло не почувствовать население. Каковы дальнейшие тенденции – нас ожидает очередное мировое повышении цен на нефть, газ, электроэнергию? И какие механизмы, возможно, стоит применить в Азербайджане, чтобы обезопасить население от этих «странностей» мировой экономики? На эти и другие вопросы Minval.az ответил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

— Стоит ли ожидать дальнейшего взлета мировых цен на энергоносители, и если да, то сколько еще, на Ваш взгляд, этот процесс будет продолжаться и почему?

— Есть общие закономерности рынка, которые сказываются на тенденциях роста цен на нефть и газ. Дело в том, что в мире наблюдается постковидный спрос на энергоносители, заметно возрастает потребление нефти, газа и электричества. Спрос растет весьма быстро, даже несмотря на то, что еще не налажено авиасообщение между странами, а гражданская авиация – это 10 процентов мирового потребления нефти. Тут налицо фактор того, что многие страны успешно провели вакцинацию и, следовательно, быстро восстанавливается производство.

Также на ситуации сказывается фактор так называемого «зеленого курса», который проводили на Западе, в странах Европы и Азии, в том числе, и в Китае. Эти попытки оказались не очень успешными и это тоже сказалось на росте цен на энергоносители.

То есть, одно дело объявить, что мы проводим «зеленую энергополитику», основанную на возобновляемых источниках энергии, а другое дело – попытаться реализовать ее на практике. Таким образом «зеленая повестка» привела к проблемам в инвестировании нефтегазовой отрасли. Поскольку инвестиции в нефть и газ в силу «зеленой повестки» снизились, на мировых биржах произошла обратная ситуация – в связи с ожиданием серьезного спада на инвестиции в эту отрасль, спекулянты начали отыгрывать на повышение цен, задаваясь вопросом что-то вроде «а вдруг завтра, через полгода, год, вообще запретят западным компаниям инвестировать в нефть и газ?». Эти страхи, по сути, и взвинтили снова цены на нефть и газ. Таким образом, «зеленая повестка» лишь повлияла на рост цен, хотя изначально задачи были совершенно обратные.

Некая абсурдность в энергетической политике наблюдается и в Китае, где власти дали указание на местах снизить потребление энергии, но при этом поддерживать экономический рост и уровень жизни.

А к чему это привело на практике? Оказалось, что невозможно поддерживать уровень жизни в смысле потребления товаров и уменьшать потребления энергии. Поэтому местные власти были вынуждены прекращать производство, закрывать торговые центры уже в четыре часа, и так далее. В результате, все это только привело к росту цен на энергоресурсы.

— Между тем в Европе наблюдается серьезная проблема с поставками газа и ценами на голубое топливо…

— Вообще, серьезные ошибки в энергополитике допущены самим Евросоюзом. Ставка на краткосрочные контракты вместо обычных долгосрочных привела к резкому подорожание цен на газ.

Что касается роста цен на газ внутри России, их регулирует Федеральная антимонопольная служба и они растут весьма медленно, не отзываясь на мировой рост цен. Бензин — менее регулируемая сфера: российские компании предпочитают больше экспортировать нефть за рубеж, чем продавать его внутри страны по ограниченным ценам, все это приводит к удорожанию цен на топливо.

В России создана весьма хитрая система, как регулировать перепад цен на нефть, это технология обратных акцизов, демпера, все это худо-бедно работает, но население в целом все равно недовольно повышением цен на бензин. Хотя в России бензин все равно дешевле, чем в Европе или скажем на Украине.

В США, между тем, стоимость на бензин сейчас заметно меньше, чем в Европе, но население также крайне недовольно ценами и даже рейтинги популярности Байдена падают на этой почве. И поэтому, казалось бы, «зеленый Байден», агитирующий всюду за «зеленую повестку», вдруг призывает страны ОПЕК нарастить добычу нефти. Все это выглядит как какая-то клоунада, но это реалии наших дней…

— Когда перестанут расти цены на нефть, газ, электричество в мире, на Ваш взгляд?

— Думаю, к концу отопительного сезона «ажиотажный пузырь» цены на газ будет «сдуваться». Но, учтем, что вначале на некий рост цен повлияли объективные причины, а дальше уже спекулянты на биржах резвятся: они могут как сильно повышать цену, так и серьезно понижать. Вообще в этой связи Евросоюзу, мне кажется, стоит провести свое собственное расследование деятельности спекулянтов, было бы полезно. Они тоже, не в малой степени, повлияли на рост цен. Что касается цен на нефть, то она будет зависеть от коронавируса, новых штаммов, вакцинирования, «зеленой повестки», возможной сделки США с Ираном и других факторов.

В целом, повышение цен на нефть и газ для стран – производителей энергоресурсов весьма полезны и ведут к увеличению финансовых потоков в национальную экономику.

— Какие инструменты, на Ваш взгляд, для регулирования цен на энергоносители и снижения нагрузки на население в этой сфере могли быть применены в Азербайджане?

— Каждая нефтедобывающая страна сама для себя решает — каким должно быть соотношение налогов на нефтяные компании и внутренних цен на бензин.

Можно, например, сделать так, чтобы были низкие цены на бензин в стране, но тогда надо уменьшить налоговую нагрузку на нефтяные компании. Это нормальное явление. Есть такие страны, которые идут по такому пути, например, Казахстан. Там цены на бензин низкие, но там и налоги низкие, и поэтому государство получает меньше доходов. Но не будем забывать, что бюджетные доходы нужны для кучи вещей: зарплат, пособий, пенсий и вообще пополнение всех государственных расходов.

Но у Азербайджана тоже есть возможность выбора. Можно, например, налоги сократить, субсидировать сдерживание цен на топливо, чтобы люди больше тратились на бензин, больше куда-то ездили, путешествовали, покупали больше товаров, услуг, экономика, понятное дело, при этом растет – это такой, условный говоря, американский подход. Ведь, по меркам западного мира, бензин в Америке относительно дешевый. А есть другой подход – побольше налогов собрать. Есть, кстати, страны в которых, намерено, в силу «зеленой повестки», цены на бензин искусственно завышены, это тоже надо учесть. Но, в целом, хочу отметить, обезболивающее средство для населения – это налоговые изменения.

А прямые субсидии в цены на бензин, дело не очень правильное. Это путь таких стран как Венесуэла, Иран, и особо повторять его, думаю, многим странам не хочется.

Что касается цены на газ, то тут есть свои механизмы. В некоторых странах есть государственное регулирование, а есть биржевое ценообразование. Но даже, в последних, например в Великобритании, существует такой механизм, как прайс-кэп, и если на биржах, цена на газ сильно вырастет, то цена в течении года для рядового потребителя все равно не изменится — здесь присутствует определенный государственный ограничитель. Такую практику, например, можно было ввести и в Азербайджане.

В.Мансуров