Предложенный Азербайджаном и поддержанный Турцией формат регионального сотрудничества «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Турция, Россия, Иран) остается в центре внимания и политиков, и экспертов. По официальным данным, эта идея, которую также называют «платформой шести», обсуждалась накануне в ходе телефонного разговора глав МИД Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова. Еще раньше президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал «3+3» с президентом США Джо Байденом, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как отметил Эрдоган, «в настоящее время на Южном Кавказе предпринимаются позитивные шаги, а наш брат Ильхам Алиев решительно хочет продолжить эти позитивные шаги», добавив, что на встрече с Макроном «на первый план вышел вопрос о создании в регионе шестисторонней платформы. Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия и Армения — если все они согласятся, мы создадим здесь платформу для мира».

Но вот согласия стран региона на участие в таком формате не просматривается. Иран официально «держит паузу», но с приходом к власти нынешнего консервативного правительства во главе с Раиси враждебность Тегерана в отношении Баку и Анкары растёт по экспоненте. Сегодня, столкнувшись с жесткой и принципиальной позицией Азербайджана, в ИРИ включили задний ход, но вот от этого заднего хода до готовности к настоящему сотрудничеству дистанция огромного размера.

Более того, против нового формата, точнее, против своего участия в нем одновременно с Россией до деоккупации Сухуми и Цхинвали, четко и решительно выступила Грузия. Грузинский политолог Гела Васадзе в беседе с Minval.az оценил предложенный формат с изрядной долей скепсиса: «Грузия категорически против платформы 3+3, более того, я считаю, что данная платформа, как постоянно действующий формат противоречит и интересам Азербайджана. В плане практического решения проблем гораздо более логично выглядит платформа 2+2 , то есть Армения, Россия — Азербайджан, Турция. Зачем притягивать сюда враждебный Азербайджану Иран мне решительно непонятно. Точно также непонятно, зачем тут нужна Грузия. ведь понятно, что в рамках этой платформы Россия будет оказывать на Грузию давление по открытию железной дороги через оккупированную Абхазию. что кстати противоречит и интересам Азербайджана. Данный формат интересен как мирная конференция по итогам карабахской войны, но не более того». Поясним: возможное открытие железной дороги через Абхазию, в числе прочего, открывает возможность железнодорожного транзита между Россией и Арменией через территорию Грузии без открытия Зангезурского коридора.

Более того, в своём достаточно негативном отношении к формату «3+3» Тбилиси удалось заручиться поддержкой Вашингтона. Напомним: министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Грузию, комментируя настойчивое желание Кремля вовлечь Грузию в формат «3+3», заявил: «Прежде чем говорить о какой-либо новой платформе, Россия, которая оккупирует 20% территорий Грузии, должна выполнить соглашение 2008 года о прекращении огня».

Впрочем, Тогрул Исмаил, профессор Университета Кахраманмараша, уверен: дело не только и не столько в поддержке Грузии, сколько в интересах самих США. Он заявил Minval.az: «Отдельно хочется коснуться темы геополитики Южного Кавказа. Я думаю, что разговор на эту тему был. Мы знаем, что США не очень довольны идеей создания платформы «3+3», якобы, учитывая интересы Грузии, но на самом деле платформа устраняет США от региона, поскольку при полноценном запуске этой формулы все страны будут успешно сотрудничать друг с другом, решать проблемы между собой, не прибегая к помощи посредников с Запада».

Здесь можно, конечно, долго спорить, отменяет ли платформа «3+3» другие форматы сотрудничества, выстраивание плодотворных отношений с теми же США, со странами Евросоюза и т.д. Тем более понятно, что новый формат ни в коей мере не является альтернативой Минской группе ОБСЕ — эту обанкротившуюся структуру уже давно вытеснил из процесса урегулирования «работающий» формат «2+2».

Наконец, в Азербайджане и Турции с самого начала четко и однозначно поддержали территориальную целостность Грузии, так что если где и нужно что-то объяснять по поводу российской оккупации грузинских земель, то уж точно не в Баку и не в Анкаре.

Наконец, в Армении, несмотря на поражение в войне, пока что реальной готовности к миру и сотрудничеству тоже не заметно. Да, периодически в Ереване как бы звучат позитивные и конструктивные заявления, но, во-первых, пока что за ними не заметно конкретных шагов. А во-вторых, по меньшей мере нет ясности, это осознанные шаги Еревана или уступка внешнему давлению.

Но как тогда понимать инициативу «3+3»? Тем более что и в Баку, и в Анкаре всегда очень тонко чувствовали региональные политические тренды? Здесь внезапно идеализм взял верх над здравым смыслом? Или..?

А вот тут уже есть тонкости.

Прежде всего, новый формат сотрудничества не отменяет никаких других форматов и союзов, от «Партнёрства во имя мира» и «Восточного партнёрства» до Движения неприсоединения. Кроме того, в Азербайджане уже ведут переговоры с Евросоюзом, ждут визита высокопоставленной дипломатической делегации из США и т.д. Наконец, какие бы критические замечания ни высказывались по поводу нового формата сегодня, очевидно, что в силу географии и понятного принципа «страны не меняют адресов» формат «3+3» — это самая логичная и естественная формула регионального сотрудничества, если, конечно, страны региона к этому сотрудничеству без аннексий и оккупаций действительно готовы. Тем более понятно, что речь может идти об инициативе весьма и весьма долгосрочной, которая, скорее всего, и не предполагает шестистороннего саммита уже на будущей неделе. И самое главное, Азербайджан уже выразил свою позицию, выступив за региональное сотрудничество без попыток вычерчивания «разделительных линий» и т.д.

Но вот дальше ситуация меняется. Прежде всего, как это ни парадоксально, для России. И это не только взаимоотношения с Грузией. Не менее важны и имеющиеся у Москвы рычаги влияния на Армению, свой любимый и вполне управляемый «форпост». В самом деле, накануне Лавров беседовал не только с Байрамовым, но и с Мирзояном. Причем, как отметили ереванские источники, «сообщается, что стороны затронули актуальные аспекты российско-армянского сотрудничества с учетом предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях». А это уже как минимум повод озвучить вопрос, в состоянии ли Москва, подберем самый мягкий эпитет, сориентировать Ереван на отказ от территориальных притязаний, выполнение условий Трёхстороннего заявления от 10 ноября и от 11 января, делимитацию границ и открытие коммуникаций. И если нет, если в Ереване продолжат свои попытки подрывать новые тренды в регионе вместо того, чтобы встраиваться в них, то тут уже трудно уйти от совсем неудобного и неприятного вопроса, в какой степени ответственность за это несёт уже не Армения, а Россия. Для которой уже события в рамках азербайджанской инициативы «3+3» развиваются по принципу «Bu meydan, bu da şeytan». Или «назвался груздем, полезай в кузов».

Но самое главное, если предложенный Азербайджаном формат не сработает не по вине официального Баку, то у нашей страны уже будет куда больше свободы рук на дипломатической арене. В том числе, вернее, прежде всего по привлечению внерегиональных партнеров.

Нурани