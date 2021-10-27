Ученые выяснили детали эволюции гепатита B

Вирус гепатита B инфицировал людей на протяжении тысячелетий, но его прошлое разнообразие и пути распространения долгое время оставались в значительной степени неизвестными. Новое исследование, проведенное международной командой ученых, помогло узнать об эволюции вируса, пишет «Вокруг света» со ссылкой на Science Daily.

Специалисты проанализировали геном вирусов, найденных на 137 останках жителей Евразии и Америки возрастом от 10500 до 400 лет. Результаты позволили узнать о путях распространения и изменении вируса на протяжении истории.

«Наши данные показывают, что все известные генотипы гепатита B происходят от штамма, который инфицировал предков первых американцев и их ближайших евразийских родственников примерно в то время, когда эти популяции расходились», — говорит один из авторов исследования Дениз Кюнерт (Denise Kühnert).

Исследователи считают, что все нынешние варианты вируса произошли от штамма, который распространился среди людей в конце плейстоцена, около 12 тысяч лет назад. Исследование также показало, что вирус присутствовал в большей части Европы 10 000 лет назад, до распространения сельского хозяйства на континенте.

«Многие патогены появились после внедрения сельского хозяйства, но гепатит B явно уже поражал доисторические популяции охотников-собирателей», — отметил соавтор исследования Йоханнес Краузе (Johannes Krause) из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка.