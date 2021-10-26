По чьим планам ударит пограничная инициатива Москвы?



В СМИ и экспертном сообществе обсуждается новый виток дипломатической активности высшего уровня между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы. Согласно многочисленным «утечкам», в первой декаде ноября в столице России готовится трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Пока что сам факт проведения саммита официально не подтверждён. Но уже понятно, что основной темой переговоров в рамках постконфликтного урегулирования является вопрос о делимитации и демаркации границ.

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме, как уже отмечал Minval.az, уже дал понять: «Самое главное сейчас — это окончательно урегулировать ситуацию на границе (Армении и Азербайджана — ИФ). И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать», — добавив: «Есть очень простые и прагматичные вещи: да, карты потому что в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советский период». То есть, в переводе с дипломатического, Владимир Путин не только направил потенциальным посредникам чёткий месседж, что делить с ними «пирог» не намерена, но и озвучил «пограничную инициативу» Москвы, напомнив о наличии у РФ военных карт с обозначением границ республик.

Пожалуй, одно только это уже даёт России понятный «посреднический приоритет». В самом деле, можно рассматривать самые разные варианты альтернативного посредничества. Но реальность состоит в том, что Москва предлагает продвижение процесса урегулирования на основе своих военных карт, унаследованных от СССР, в то время как все другие «альтернативные посредники», которые подобными картами официально не располагают, могут предложить Баку и Еревану только «сесть и договориться». Что означает подобное посредничество на практике, мы имели сомнительное удовольствие наблюдать на протяжении более чем четверти века переговоров по Карабаху.

И вряд ли случайно, что включить в процесс делимитации и демаркации границ «альтернативных посредников» пыталась как раз Армения, рассматривая в качестве возможных кандидатов и Минскую группу ОБСЕ, и Францию, и США, и даже Иран, чьим послам Ереван устраивал «экскурсии» в Западный Зангезур и на границу с Азербайджаном. В Ереване прекрасно понимали, что таким образом процесс делимитации и демаркации имеет все шансы «зависнуть».

А вот тут нужно вспомнить не очень афишируемое закулисье делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Процесс этот сопровождается для Еревана самыми настоящими и весьма болезненными территориальными потерями.

Виновата в них, по совести говоря, сама Армения. Процесс «ползучего захвата» территории Азербайджана начался здесь ещё в советские годы. Затем, когда Зангеланский, Губадлинский, Лачинский и Кельбаджарский районы оказались под армянской оккупацией, с границей тем более не церемонились. И «чуть-чуть за чертой» строили дома, электростанции, фермы, владельцы которых были уверены, что им ничего не грозит и что земля, на которой они живут, называется «суверенной территорией Армении». И вдруг, как в старом советском анекдоте, «шмяк, вы слушаете «Маяк»». После разгрома Армении в 44-дневной войне стартовал опоздавший более чем на четверть века процесс размежевания. И уже на самых ранних его фазах, которые как раз и шли при посредничестве РФ, Азербайджану стали отходить стратегические высоты, дороги, электростанции, огороды, пастбища, крестьянские дома…Их владельцы раздавали интервью и кляли на чем свет «капитулянта» Никола Пашиняна. Армянские политики, включая омбудсмена Армана Татояна, начали активно набирать себе на этой теме политические очки. Уже сегодня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвиняет Татояна в «небеспристрастности» и анонсирует, что как только истечет срок полномочий нынешнего омбудсмена, на его место будет предложена новая кандидатура. Верный признак, что тема делимитации границ становится для Пашиняна достаточно опасной и болезненной.

Наконец, делимитация границ — это важный шаг в подготовке к признанию границ и подписанию уже настоящего мирного договора. А тогда — и в Ереване это прекрасно понимают — придется признавать и принадлежность Азербайджану Карабаха, Нахчывана и других территорий. И как быть Пашиняну? Продолжать переговоры и процесс делимитации границ на фоне всей нынешней истерии вокруг этого вопроса в Армении? Рискованно и опасно. Открыто прервать переговоры и взять на себя ответственность за срыв постконфликтного урегулирования? Тоже опасно, но уже с другой стороны.

И вот на этом фоне в команде Пашиняна изобрели, как им самим казалось, надёжный способ всех обмануть. Никол Воваевич еще весной выступил со своей нашумевшей инициативой — пусть, мол, Азербайджан и Армения «зеркально» отведут войска от спорных участков, между сторонами встанут «международные миротворцы», а далее под эгидой Минской группы ОБСЕ начнутся переговоры. То есть на практике процесс делимитации границ просто «забалтывался» и «консервировался». А значит, тормозился и весь процесс постконфликтного урегулирования, что не устраивало и не могло устраивать Азербайджан.

Но если теперь Москва даёт понять, что она намерена не просто уговаривать Баку и Ереван найти компромисс, а готова продвигать именно процесс урегулирования на основе старых военных карт, то для Азербайджана это означает шаг к долгосрочному миру и продвижение процесса, в котором наша страна кровно заинтересована. А вот для Армении это крах очередной политической авантюры.

И, наконец, еще одна сторона вопроса. Об этом многие предпочитают не говорить вслух, но Россия в данном вопросе — не просто посредник. Она, скажем так, »собеседник», причем куда более договороспособный, ответственный и влиятельный, чем сам Ереван. Где в вопросах безопасности полностью полагаются на заступничество РФ. Более того. Еще в августе нынешнего года президент Азербайджана, напомним, в одном из своих выступлений отметил: «Сегодня Армения открыто признается, что не может обеспечить собственную безопасность, сама охранять свои границы, не способна жить за свой счет. В такой ситуации о независимости не может быть и речи. Называть Армению независимой страной совершенно необоснованно. Потому что у Армении отсутствует подавляющее большинство атрибутов, присущих независимой стране».

А искушённые наблюдатели вспоминают громкий скандал, грянувший почти 17 лет назад — в декабре 2004 года. Тогда, напомним, Армению посетил с визитом Борис Грызлов, в те времена спикер Госдумы РФ. Именно он и назвал Армению «форпостом России». На что тут же последовал ответ президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Председатель Государственной Думы России, будучи недавно в Армении, сказал, что Армения является форпостом России на Южном Кавказе. Мы со своей стороны всегда считали, что Армения является государством. На самом же деле она оказалась форпостом, и мы теперь не знаем, с кем вести переговоры — с этим форпостом или его хозяином».

И сегодня, учитывая все обстоятельства, вопрос границ Азербайджану куда логичнее обсуждать с Москвой, чем с Ереваном и тем более Минской группой

Нурани