Президент Южной Кореи прилетел на военную выставку на истребителе

Южная Корея должна удвоить свои усилия, чтобы стать мировым лидером оборонной промышленности, заявил президент Мун Чжэ Ин на военной выставке в пригороде Сеула после приземления на истребителе ВВС, передает Reuters.

В летном костюме Мун прибыл на выставку Seoul International Aerospace (ADEX) на заднем сиденье реактивного истребителя FA-50 — первый сверхзвуковой самолет производства Южной Кореи и крупный военный экспортный продукт.

«Целью создания сильной оборонной мощи всегда является укрепление мира», — сказал он.

По крайней мере, 440 компаний из 28 стран участвуют в крупнейшей выставке ADEX за всю историю. Ожидается, что в мероприятии, которое продлится до субботы, примут участие около 300 государственных, военных и оборонных чиновников из 45 стран.

Мун сказал, что для военной промышленности Южной Кореи пора стать мировым лидером.

Указывая на FA-50, он похвалил южнокорейские технологии. «Я мог почувствовать лихое достоинство FA-50, который мы разработали с помощью наших собственных технологий», — сказал Мун.

По его словам, Южная Корея планирует потратить более 80% своего бюджета на закупки на внутренние поставки и в четыре раза увеличить поддержку локализации запчастей к 2026 году, уделяя особое внимание областям, которые могут повлиять на будущие войны, включая ИИ, дроны, робототехнику и космос.

«Мы представляем себе умную, но сильную армию, основанную на передовых науках и технологиях, и содействуем миру вместе с международным сообществом», — добавил Мун.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, экспорт вооружений Южной Кореи с 2016 по 2020 год увеличился на 210% по сравнению с 2011 по 2015 год. Страна также является одним из крупнейших импортеров оружия в мире, закупая в последние годы основные системы вооружений, такие как американские истребители-невидимки F-35.