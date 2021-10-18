Москва — Ереван: новая «трещина»

Какими окажутся последствия антироссийского митинга в Ереване?

В отношениях Москвы и Еревана — очередной «драматичный поворот», пусть и не обозначенный вслух. Накануне в Ереване, как уже сообщалось, состоялся антироссийский митинг — с лозунгами и скандированием оскорбительных «кричалок» в адрес президента России, заимствованных у украинских радикалов. Организатором митинга выступил радикально оппозиционный «Национально-демократический полюс».

Здесь, возможно, должен следовать подробный разбор ереванских обид на Москву, которая не вмешалась и позволила Азербайджану освободить долину Араза, Шушу, а затем вынудить Армению уйти из Кельбаджара, Агдама и большей части Лачинского района, за вычетом узкого коридора, и напоминание, что именно Россия спасла Армению от куда большей по масштабам военно-политической катастрофы, чем та, которая уже произошла.

Только вот куда примечательнее другое. Антироссийский митинг с оскорбительными лозунгами в адрес президента РФ состоялся в Ереване на весьма показательном фоне. Внешне между Москвой и Ереваном как бы царит тишь да гладь да союзническая благодать. Но как раз накануне саммита СНГ армянская сторона устроила серию провокаций в зоне действия российских миротворческих сил в Карабахе, вплоть до убийства азербайджанского военнослужащего снайперским выстрелом с армянской стороны, вбрасыванием фейковых сообщений о гибели миротворцев и т.д. Это, без сомнения, были провокации против Азербайджана. Но в куда большей степени Пашинян и его команда «подставили» таким образом Россию как миротворца.

И уж тем более дают пищу для размышлений итоги встречи религиозных лидеров Азербайджана, Армении и России. Где эчмиадзинский католикос Гарегин II выступил с весьма жёсткими, если не сказать скандальными, заявлениями: «Вопреки готовности армянской стороны окончательно решить вопросы, — цитируют его СМИ, — ситуация в регионе продолжает оставаться тревожной и напряженной из-за унижающей достоинство и неприемлемой воинственной риторики и неконструктивной и ультимативной политики властей Азербайджана». А еще обозначил цену дружбы Армении с Россией: «Сегодня для нашего народа и нашей страны настали трудные времена. Мы верим, что с Божьей помощью и благодаря нашей вере, а также при поддержке дружественных стран, в первую очередь Российской Федерации, мы сможем преодолеть и это испытание».

А на таком фоне митинг в Ереване вряд ли похож на «проявление демократии». Активистов «Национально-демократического полюса» выпустили на авансцену с вполне понятным расчетом. Так Армения демонстрирует Москве свое недовольство— в полном соответствии с имеющимися, точнее, не имеющимися реальными рычагами и политической культурой «ниже плинтуса». И это уже не оппозиционная активность, а этакая «операция под чужим флагом». Да, формально проводил митинг не пашиняновский «Гражданский договор», а «Национально-демократический союз». Но «досталось» от митингующих не только России и Путину, но и Роберту Кочаряну, второму президенту Армении и самому опасному политическому противнику Никола Пашиняна. К тому же «Национально-демократический полюс» — это бывшая «Сасна Црер», и летом 2016 года, когда боевики этой самой «Сасна Црер» захватили и удерживали заложников на полицейской базе в Ереване, именно Никол Пашинян, в то время депутат парламента, несколько раз входил в захваченное здание и выходил из него. А после победы его «шашлычной революции» боевики «Сасна Црер» вышли на свободу и даже получили возможность создать собственную партию. Наконец, можно вспомнить и те лозунги, под которыми в свое время митинговал нынешний глава МИД Армении.

И вот как теперь на все эти «кричалки» отреагирует Москва? Владимир Путин, президент РФ, не производит впечатления политика, который оставляет подобные личные оскорблениями без ответа. Особенно если речь идет об откровенном хамстве, да еще от страны, находящейся в столь сильной зависимости от РФ. И если Москва ответит, то кому? Организаторам митинга? Правительству Пашиняна? Или Армении как стране?

Строго говоря, от РПЦ в ответ провокационную риторику Гарегина II уже «прилетело». В Москве решили создать в Ереване собственную епархию РПЦ, что искушённые в межцерковных взаимоотношениях эксперты расценили как весьма жёсткий шаг в отношении Армении: новая епархия создаётся на «канонической территории» армянской церкви. А это по сути непризнание «церковного суверенитета» Армении, к чему прежде РПЦ относилась с должным пиететом. И как минимум есть пространство для дискуссии, идет ли речь только о «воспитательных мерах» в отношении Гарегина II или же решение РПЦ — это первый, и пока не официальный, шаг к десуверенизации Армении. Тем более что уже сегодня говорить о реальной государственности Армении, которая даже не контролирует собственных границ, можно только с изрядной натяжкой. А в церковной среде решения принимаются с расчетом не на одну неделю и даже не на одно десятилетие.

Но вот ограничится ли этим реакция Москвы? Речь, будем реалистами, не только об эмоциях и политической культуре. Устроив «ребрендинг» и назвавшись «Национально-демократическим полюсом», «Сасна Црер» не перестала быть террористической группировкой, и завтра под ее ударом уже могут оказаться и российские пограничники, и миротворцы, и дипломаты. Традиции политического террора в Армении уходят в XIX век, и тогда жертвами армянских боевиков не так уж редко становились российские государственные чиновники, включая вице-губернатора Баку Накашидзе.

И это не та история, повторения которой Москве хотелось бы видеть.

Нурани