МИД поздравил азербайджанский народ с 30-летием восстановления независимости

Сегодня исполняется 30 лет восстановления независимости Азербайджанской Республики.

«По этому особому случаю мы сердечно поздравляем азербайджанский народ и желаем успехов и процветания нашей победоносной стране!», — говорится в публикации.

Today marks the 30th Anniversary of the restoration of the independence of the Republic of #Azerbaijan.On this special occasion, we cordially congratulate all #Azerbaijani People & wish success & prosperity to our victorious country 🇦🇿!

Zəfərlə qarşıladığımız Bayramımız Mübarək pic.twitter.com/AumrJN2GOt

