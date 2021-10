Хикмет Гаджиев напомнил о мести армян в связи с освобождением от оккупации города Физули

«17 октября 2020 года основной опорный пункт армянских войск в Физули был разгромлена, а город освобожден. Армянские силы трусливым образом снова обстреляли невинных мирных жителей Гянджи баллистическими ракетами в знак мести».

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана-завотделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

17th of October 2020- Glory, Honor and Sadness were intermingled. Major stronghold Armenian forces in Fuzulu destroyed and city liberated. In villainous and cowardice manner Armenian forces targeted again innocent civilians in Ganja with ballistic missiles as a sign of vengeance. pic.twitter.com/VzIKOx1eTd

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2021