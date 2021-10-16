После заявлений Ильхама Алиева в Тегеране началась очередная истерика

После заявлений президента Ильхама Алиева на заседании стран СНГ о причастности иранской стороны к организации наркотрафика через Кавказ в Тегеране началась очередная истерика.

Напомним, глава государства в своем выступлении отметил, что за прошедший год, после того как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровом участке государственной границы с Ираном, бывшем под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу.

«Объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для наркотрафика в Европу», — подчеркнул президент. Кроме того, президент напомнил, что в Армению и Иран уходили и вырубленные леса, и даже кирпичи и камни из разрушенных и разобранных домов. Добавим от себя: вряд ли в Тегеране не знали об их происхождении.

«Игнорирование принципов и требований соседей и ложные и неконструктивные заявления не являются признаком добросовестности и благоразумия. Обвинение страны, которую международное сообщество признает героем борьбы с наркотиками, не имеет никакого эффекта, кроме дискредитации слов оратора», — написал в Twitter Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

При этом он предупредил о «ловушках, расставленных дьяволом».

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде также попытался отвергнуть обвинения Баку на заседании стран СНГ. «Такие обвинения служат только интересам Израиля, которые направлены на ухудшение братских отношений народов Ирана и Азербайджана», — завел старую пластинку Хатибзаде.

«Мы, безусловно, дадим соответствующий ответ», — пригрозил он.