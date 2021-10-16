«Коридорное сотрудничество» Армении и Ирана

Имеет ли оно шансы на успех?

Сговор на протяжении 30 лет — именно такую характеристику президент Азербайджана Ильхам Алиев дал отношениям Армении и Ирана в своём выступлении на саммите СНГ. Как напомнил глава государства, «за прошедший год, после того как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровом участке государственной границы с Ираном, бывшем под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу. Объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для наркотрафика в Европу». Кроме того, президент Азербайджана напомнил, что в Армению и Иран уходили и вырубленные леса, и даже кирпичи и камни из разрушенных и разобранных домов. Добавим от себя: вряд ли в Тегеране не знали об их происхождении.

Все это, конечно, придаёт понятное измерение и прочтение тому, что официально именуется сотрудничеством Армении и Ирана, а на деле представляет собой дружбу Еревана и Тегерана против Баку.

Оставим в стороне ироничные вопросы, мог ли коктейль из мародерства и наркобизнеса обеспечить для этой дружбы должный экономический фундамент. Важно другое. Сегодня у дружбы Армении и Ирана появилось еще одно — «коридорное» —измерение, где Тегеран и Ереван в очередной раз пытаются сыграть против Азербайджана. Иран и Армения весьма бойко обсуждают между собой транспортный коридор «Персидский Залив — Чёрное море» по территории Ирана, Армении и Грузии. По задумке организаторов, этот «коридор», во-первых, должен послужить альтернативой коридора «Север-Юг», проходящего через Азербайджан — с железной дорогой Астара-Астара-Решт. А еще — предоставить Армении солидный «транзитный пирог» без ответного разблокирования коммуникаций с Азербайджаном и открытия Зангезурского коридора.

Здесь нужно пояснение. Выступая на том же саммите СНГ, премьер-министр Армении Никол Пашинян старательно заверял присутствующих: в рамках трехсторонней рабочей группы во главе с вице-премьерами России, Армении и Азербайджана, Ереван работает над открытием всех транспортных коммуникаций в регионе, и уверял: «Надеемся достичь конкретных результатов в ближайшем будущем. Это означает, что Армения получит железнодорожную связь и автомобильную связь с Россией и с Ираном по территории Азербайджана, а Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахичеванской Автономной Республикой по территории Армении». Предоставить Азербайджану сухопутную связь между основной территорией и НАР под «суверенным контролем Армении» обещал и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Велик, конечно, соблазн принять эти заявления за позитивные подвижки и изменение позиции Еревана, где еще недавно не желали и слышать о Зангезурском коридоре, а теперь обещают все же его открыть, но под другим названием. Другой вопрос, что власти Армении, в особенности за последние два года, не раз обещали «пойти на уступки», «искать путь к миру», но на деле готовились к «новой войне за новые территории». И сегодня одни только позитивные заявления еще не позволяют утверждать, что Армения действительно готова к разблокированию коммуникаций. Тем более что этот процесс предполагает еще и демаркацию и делимитацию границ: поезда и автомобили едут по земле, они пересекают границы, должны проходить пограничный и таможенный контроль, а значит, необходимо четко определить, где и чьи пограничники и таможенники будут стоять. На этом фоне иранский коридор действительно может восприниматься Арменией как «спасительная соломинка» или «кислородная подушка».

Тем более идея этого коридора привлекательно выглядит для Ирана. Где рассчитывают таким образом «пустить шпильку» в адрес коридора, проходящего через Азербайджан.

Только вот… насколько вообще эта идея имеет шансы осуществиться на практике? А тем более стать реальной альтернативой «азербайджанской» дороге?

Прежде всего, есть серьёзные сомнения, станет ли участвовать в этом проекте, если уж кому-то режет слух слово «авантюра», Грузия, через которую и собираются выходить к Чёрному морю. Будем реалистами: не только Ереван, но и Тегеран сделал все, чтобы коридор «Персидский Залив — Чёрное море» воспринимался как сугубо антиазербайджанский проект. С учетом отношений Тбилиси с Баку и Анкарой, азербайджанскими и турецкими инвестициями и другими обстоятельствами у властей Грузии есть серьёзные причины, подберем самый мягкий термин, осторожничать. Более того, сдерживать Грузию будут и ее западные партнеры. У которых свои отношения с Ираном и свое мнение насчёт этой страны, которую не без оснований обвиняют в поддержке международного терроризма. Тем более что экономическая «наполняемость» этого «коридора» весьма и весьма сомнительна. Как бы ни надували щеки в Тегеране и Ереване, Иран находится под санкциями, и после прихода к власти команды Раиси логично ожидать их ужесточения, а не смягчения.

И, наконец, есть и такая сторона вопроса, как транспортно-техническая инфраструктура. «Стратегическая трасса» Мегри-Герус, напомним, «заходит» на территорию Азербайджана, и именно там наша страна ведёт досмотр иранских фур. Есть, правда, обходная дорога, но по грунтовым серпантинам большегрузные машины проехать не могут. Железная дорога— пробить ее через горные кряжи Зангезура у Армении нет ни сил, ни денег, ни технологий.

Так что свою коридорную войну Тегеран и Ереван уже проиграли. Даже если сами они этого еще не поняли.

Нурани