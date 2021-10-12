Путин принял Пашиняна в Кремле

Встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина стартовала в Москве.

Открывая встречу, президент России заявил, что находится с армянским премьером в постоянном контакте по телефону. Премьер-министр Армении ответил, что сторонам есть что обсудить — «карабахский конфликт остается нерешенным».

«В решении конфликта и обеспечении безопасности в регионе ключевую роль играет Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером Армении Николой Пашиняном предложил ему «сверить часы» перед саммитом СНГ и обсудить вопросы урегулирования на Южном Кавказе.

«Скоро у нас саммит СНГ. Мне тоже хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению. Ну и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия, в том числе в урегулировании в регионе на сегодняшний день, да и в долгосрочной перспективе», — сказал Путин перед началом переговоров (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он подчеркнул значение личных встреч для достижения результата.

«Мы с вами в постоянном контакте находимся по телефону. Но, конечно, личные встречи всегда продуктивнее проходят для достижения нужного нам результата. Надеюсь, что так будет и в этот раз, поговорим и в формальной, и в неформальной обстановке — пообедаем вместе», — сказал Путин.

Он предложил Пашиняну обсудить «текущие дела» и вопросы на перспективу.