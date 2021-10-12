Путин принял Пашиняна в Кремле

Встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина стартовала в Москве.
Открывая встречу, президент России заявил, что находится с армянским премьером в постоянном контакте по телефону. Премьер-министр Армении ответил, что сторонам есть что обсудить — «карабахский конфликт остается нерешенным».
«В решении конфликта и обеспечении безопасности в регионе ключевую роль играет Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ», — заявил он.
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером Армении Николой Пашиняном предложил ему «сверить часы» перед саммитом СНГ и обсудить вопросы урегулирования на Южном Кавказе.
«Скоро у нас саммит СНГ. Мне тоже хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению. Ну и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия, в том числе в урегулировании в регионе на сегодняшний день, да и в долгосрочной перспективе», — сказал Путин перед началом переговоров (цитата по «Интерфаксу»).
При этом он подчеркнул значение личных встреч для достижения результата.
«Мы с вами в постоянном контакте находимся по телефону. Но, конечно, личные встречи всегда продуктивнее проходят для достижения нужного нам результата. Надеюсь, что так будет и в этот раз, поговорим и в формальной, и в неформальной обстановке — пообедаем вместе», — сказал Путин.
Он предложил Пашиняну обсудить «текущие дела» и вопросы на перспективу.
Частые встречи с президентом РФ Владимиром Путиным свидетельствуют о высокой динамике отношений Армении и России. Об этом во вторник на встрече с российским лидером заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Это наша четвертая встреча в этом году. Прежде всего хочу поблагодарить вас за приглашение посетить Москву. Такие частые встречи свидетельствуют о высокой динамике наших отношений и об обоюдном понимании важности наших союзнических стратегических отношений. Конечно же, сейчас у нас в регионе и во всем мире происходят динамичные процессы, и очень важно, чтобы союзники часто встречались и сверяли часы», — заявил он (цитата по ТАСС).