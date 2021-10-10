Президент Алиев: Находясь в Туге, я пришел в ужас

Некоторые из тех, кто сейчас здесь находится, являются уроженцами села Туг. Я отвезу вас и в село Туг, посмотрите во что они его превратили. Находясь там, я пришел в ужас. Ежегодно они организовывали в Туге различные фестивали. Приглашались, приезжали гости из-за рубежа, и снимались видеокадры, которые создавали видимость того, что это будто бы хорошо развитое место. Оно находится в разрушенном состоянии, школа разрушена, дом культуры разрушен, можно сказать, все здания устарели. Вот истинное лицо армянской оккупации.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

«Они оккупировали нашу землю, подвергли население Азербайджана этнической чистке, разрушили все дома, здания, исторические памятники, да и для себя не наладили жизнь. Они хотели продолжать оккупацию еще 30 лет. Международная общественность, а также лица, занимавшиеся данным вопросом, можно сказать, закрывали на это глаза. Мы положили этому конец. Еще раз хочу сказать: освобождение год назад Гадрута может считаться историческим событием, потому что после этого мы уже продолжили наше победное шествие по различным направлениям. Одним из направлений был Физули. Не прошло и 10 дней после освобождения Гадрута, как мы освободили Физули. Еще одним направлением была Шуша. Та самая историческая дорога, которую мы называем Дорогой Победы, проходила в том числе через гадрутские леса. Таким образом, после взятия Физули 17 октября Армения получила еще более ощутимый удар, потому что от оккупации уже были освобождены Джебраил, Гадрут, Физули, то есть, крупные населенные пункты, а последующий ход войны известен всем.

Мы восстановим Гадрут. Мне представили генеральный план Гадрута, его первоначальную версию. У меня было много замечаний, поэтому сегодня я не взял с собой этот план. Над ним еще надо поработать. Но считаю, что в ближайший месяц наши архитекторы, строители поработают над новым планом, он будет представлен, и мы утвердим его», — приводит слова президента АЗЕРТАДЖ.