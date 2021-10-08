МВД — о доступе к данным банковских карт мошенниками

«В последнее время некоторые лица, занимающиеся мошенничеством, получают доступ к данным банковских карт, звоня с поддельных иностранных номеров. В этой связи поступают обращения от граждан и в МВД», сообщили в пресс-службе МВД.

Так, согласно комментарию, такие мошенники звонят в основном пожилым людям, представляясь сотрудниками банка. Затем, предлагая различные поощрительные кампании, просят предоставить данные банковских карт, имя, фамилию, отчество, CVV код и код подтверждения («3D secure»). После получения этих данных с карточных счетов пострадавших списываются и присваиваются денежные средства.

Ведомство призвало граждан не сообщать данные своих банковских карт, доверившись таким мошенникам, а столкнувшись с киберпреступлениями, звонить на номер «102», сообщать на страницы МВД в соцсетях.