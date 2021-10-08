Грузия согласилась на предложенный Эрдоганом формат «3+3» с участием России

Вице-премьер и глава МИД Давид Залкалиани считает, что Грузии будет сложно участвовать в формате «3+3» вместе с Россией, но тем не менее уверен, что страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.

Так министр иностранных дел Грузии прокомментировал инициативу президента Турции о создании в регионе нового формата «3+3» с участием Армении, Азербайджана, Грузии, с одной стороны, и Ирана, России и Турции – с другой.

«В этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, но, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок…» – заявил Залкалиани.

Он признал, что когда нет прогресса в вопросе вывода российских войск из Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) «очень сложно сесть в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах».

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Грузии, суверенитет и территориальная целостность страны являются красной линией.

«Но необходимо, чтобы мы не отставали от тех процессов, которые развиваются в регионе и обязательно участвовали во всех новых, даже инфраструктурных проектах. Иначе они могут обойти стороной Грузию и тем самым Грузия может потерять свою роль и функцию. Поэтому здесь очень важно иметь четкую полицию, чтобы интересы нашей страны не пострадали», – отметил Залкалиани (все цитаты по «Спутник Грузия).

Как ранее писал Minval.az, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амира Абдоллахияном, что была обсуждена инициатива «о том, чтобы создать формат «3+3″: три закавказских страны и три их больших соседа – Россия, Иран и Турция».

Как отметил Лавров, у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции, и Азербайджана. Он отметил, что РФ ведет работу с армянскими коллегами. По его словам, российская сторона рассчитывает, что Грузия, несмотря на переживаемые ей проблемы, сможет увидеть свой интерес в создании такого механизма.