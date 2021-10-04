Ильхам Алиев: Территорию, на которой мы размещены, считаем территорией Азербайджана, и правильно делаем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает за конструктивный диалог с Ереваном.

«Мы готовы к сотрудничеству по будущему развитию региона. Недавно была встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении на «полях» 76-ой сессии Генассамблеи ООН. Наш министр иностранных дел (Джейхун Байрамов) доложил мне и сказал, что встреча прошла конструктивно. Мы сторонники этого»,- сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Президент напомнил, что недавно заявил о своей готовности встретиться с премьер-министром Армении. «Он (Никол Пашинян) также сказал, что готов. О чем это говорит? Это показывает, что наша повестка дня уже принимается. Некоторых это, наверное, беспокоит. Однако, главное, чтобы между Азербайджаном и Арменией было примирение, то есть было подписано мирное соглашение. Мы хотим этого», — сказал он.

Президент подчеркнул, что у азербайджанской стороны есть политическая воля. «Если армянская сторона проявит такую же волю, обе страны смогут решить эти вопросы сами, без посредников, и в регионе может установиться долгосрочный мир», — отметил Алиев, слова которого приводит «Интерфакс».

Касаясь ситуации на азербайджано-армянской границе, президент Азербайджана отметил, что Азербайджан не нарушал ни чьих границ.

«Есть карты 1920 года, карты царской России. Пусть придут и посмотрят, где проходит граница. Территорию, на которой мы размещены, считаем территорией Азербайджана, и правильно делаем», — подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что руководство Армении сейчас четко на самом высоком уровне заявляет, что Азербайджан был вправе разместиться на определенном участке дороги Горис-Кафан. «Потому, что это показывают карты советского периода. Мы на своей территории и Армения сейчас заявляет это. Кто-то говорит, что мы нарушили чьи-то границы, это смешно. Потому что в регионе начинается новый период. Мы считаем, что этот период следует направить в позитивное русло «.