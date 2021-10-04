Алиев «прошёлся» по Саргсяну и объяснил, почему называет его Сержиком

4 октября, 13:00

Я в Суговушане, и если у Сержика хватит мужества, пусть приезжает сюда.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая 3 октября в поселке Суговушан Тертерского района.

По его словам, проигравшей стороной в войне являются именно Сержик Саргсян и ему подобные, теперь он хочет обвинить в поражении Пашиняна. Глава государства также напомнил, что среди дезертиров был и экс-президент Армении Саргсян.

«В список дезертиров входит и бывший президент Армении Сержик Саргсян… Когда он увидел, что Азербайджанская армия уже близится к Ханкенди и может схватить его за ухо и привезти в Баку, он трусливо бежал оттуда, как дезертир. Я называю его Сержиком не потому, что хочу его унизить, а потому что в наших архивах есть информация, что в его свидетельстве о рождении, комсомольском билете он указан как Сержик Саргсян. Впоследствии он сменил имя на Серж, будто это приемлемое имя», – отметил президент.

Глава государства напомнил, что «этот человек всю жизнь был известен как вор, преступник, мошенник, предатель, дезертир».

«В Армении все знают о воровстве Сержика. Так называемые «герои войны», с которыми он сотрудничал, сегодня уже либо в тюрьме, либо горят в аду», — сказал глава государства.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.