Алиев «прошёлся» по Саргсяну и объяснил, почему называет его Сержиком

Я в Суговушане, и если у Сержика хватит мужества, пусть приезжает сюда.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая 3 октября в поселке Суговушан Тертерского района.

По его словам, проигравшей стороной в войне являются именно Сержик Саргсян и ему подобные, теперь он хочет обвинить в поражении Пашиняна. Глава государства также напомнил, что среди дезертиров был и экс-президент Армении Саргсян.

«В список дезертиров входит и бывший президент Армении Сержик Саргсян… Когда он увидел, что Азербайджанская армия уже близится к Ханкенди и может схватить его за ухо и привезти в Баку, он трусливо бежал оттуда, как дезертир. Я называю его Сержиком не потому, что хочу его унизить, а потому что в наших архивах есть информация, что в его свидетельстве о рождении, комсомольском билете он указан как Сержик Саргсян. Впоследствии он сменил имя на Серж, будто это приемлемое имя», – отметил президент.

Глава государства напомнил, что «этот человек всю жизнь был известен как вор, преступник, мошенник, предатель, дезертир».

«В Армении все знают о воровстве Сержика. Так называемые «герои войны», с которыми он сотрудничал, сегодня уже либо в тюрьме, либо горят в аду», — сказал глава государства.