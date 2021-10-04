Алиев раскрыл детали военной операции по освобождению села Талыш и поселка Суговушан

4 октября, 12:37

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл значение военной операции осенью 2020 года по освобождению от армянской оккупации сел Талыш и поселка Суговушан.

«Освобождение Суговушана имело большое стратегическое значение. Поскольку расположение этого населенного пункта сыграло важную роль в ходе войны, и тот факт, что он находился под нашим контролем, давало нам преимущество в наших последующих операциях», — сказал Алиев в воскресенье во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района. Его слова приводит «Интерфакс».

Президент подчеркнул, что село Талыш и поселок Суговушан были освобождены в один день — 3 октября прошлого года.

«Здесь противником были построены очень мощные укрепления, организовано несколько рубежей обороны. Противник располагался на всех стратегических высотах, на высотах, ведущих к поселению. Азербайджанская армия проявила большой героизм и самопожертвование и в результате ожесточенных боев освободила Талыш и Суговушу», — отметил он.

По его словам, еще одним важным аспектом освобождения Суговушана и Талыша является то, что после первых освобожденных деревень — первые деревни были освобождены в первый день войны 27 сентября — 6 сел — ни один населенный пункт не был освобожден до 3 октября. «Для этого были естественные причины, были приготовления, маневры, шли ожесточенные бои. Однако, освобождение следующих населенных пунктов после побед в первый день войны, конечно, придало дополнительные силы и моральный дух нашей армии и народу, в том числе освобождение восьми сел на седьмой день войны в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области», — отметил он.

Алиев добавил, что стратегическое значение этих населенных пунктов состоит в том, что в них размещались крупные силы противника. «Освобождение этих сел также дало нам контроль над стратегическими дорогами в районе, у противника возникли большие трудности и ограничения для передвижения и маневров живой силы. В районе села Талыш и поселка Суговушан находился крупный отряд противника, который до последнего дня войны не мог принимать участие в других операциях. Во-первых, потому что стратегические дороги уже находились под нашим контролем, а во-вторых, если бы противник вывел отсюда свои силы, конечно, азербайджанская армия могла бы добиться больших успехов в этом направлении. Поэтому наши тактические шаги и маневренность были осознанными шагами, и здесь была парализована практически крупная воинская часть противника», — сказал президент Азербайджана.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.