Алиев раскрыл детали военной операции по освобождению села Талыш и поселка Суговушан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл значение военной операции осенью 2020 года по освобождению от армянской оккупации сел Талыш и поселка Суговушан.

«Освобождение Суговушана имело большое стратегическое значение. Поскольку расположение этого населенного пункта сыграло важную роль в ходе войны, и тот факт, что он находился под нашим контролем, давало нам преимущество в наших последующих операциях», — сказал Алиев в воскресенье во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района. Его слова приводит «Интерфакс».

Президент подчеркнул, что село Талыш и поселок Суговушан были освобождены в один день — 3 октября прошлого года.

«Здесь противником были построены очень мощные укрепления, организовано несколько рубежей обороны. Противник располагался на всех стратегических высотах, на высотах, ведущих к поселению. Азербайджанская армия проявила большой героизм и самопожертвование и в результате ожесточенных боев освободила Талыш и Суговушу», — отметил он.

По его словам, еще одним важным аспектом освобождения Суговушана и Талыша является то, что после первых освобожденных деревень — первые деревни были освобождены в первый день войны 27 сентября — 6 сел — ни один населенный пункт не был освобожден до 3 октября. «Для этого были естественные причины, были приготовления, маневры, шли ожесточенные бои. Однако, освобождение следующих населенных пунктов после побед в первый день войны, конечно, придало дополнительные силы и моральный дух нашей армии и народу, в том числе освобождение восьми сел на седьмой день войны в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области», — отметил он.

Алиев добавил, что стратегическое значение этих населенных пунктов состоит в том, что в них размещались крупные силы противника. «Освобождение этих сел также дало нам контроль над стратегическими дорогами в районе, у противника возникли большие трудности и ограничения для передвижения и маневров живой силы. В районе села Талыш и поселка Суговушан находился крупный отряд противника, который до последнего дня войны не мог принимать участие в других операциях. Во-первых, потому что стратегические дороги уже находились под нашим контролем, а во-вторых, если бы противник вывел отсюда свои силы, конечно, азербайджанская армия могла бы добиться больших успехов в этом направлении. Поэтому наши тактические шаги и маневренность были осознанными шагами, и здесь была парализована практически крупная воинская часть противника», — сказал президент Азербайджана.