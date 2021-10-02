Диаспорские организации Азербайджана во Франции обратились к Макрону

2 октября, 18:57

Действующие во Франции диаспорские организации Азербайджана обратились к политическому руководству этой страны в связи с 27 сентября — Днем памяти в Азербайджане.

Обращение, подписанное Ассоциацией французско-азербайджанского диалога, Ассоциацией культуры «Улдуз», научным объединением «Алим», молодежной ассоциацией Франция-Азербайджан, Ассоциацией культуры Азербайджана во Франции, Ассоциацией азербайджанских студентов во Франции, адресовано президенту Франции Эммануэлю Макрону, главе МИД Жан-Иву Ле Дриану, председателю Национальной ассамблеи Ричарду Феррану, президенту Сената Жерару Ларше, сообщили в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

В обращении дана подробная информация о том, что в результате начавшейся 27 сентября 2020 года и длившейся 44 дня Второй Карабахской войны Азербайджан освободил свои земли, которые были оккупированы армянской армией около 30 лет назад, о разрушении Карабахского региона армянами в период оккупации, а также о том, что в настоящее время на освобожденных землях ускоренными темпами идут работы по реконструкции и восстановлению.

Выразив свои ожидания от Франции, диаспорские организации призвали политическое руководство этой страны оказать поддержку в вопросе предоставления Азербайджану карт мин, установленных Арменией на азербайджанских территориях в период оккупации, а также поддержать Азербайджан в мирном процессе.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.