«Политические галлюцинации агаи Хатибзаде». В Иране ответили Алиеву, но скрыли важные детали

В Иране отреагировали на интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева агентству «Анадолу», где глава государства, в числе прочего, высказал и свою оценку иранским учениям у границ Азербайджана. Как сообщает Minval.az, пресс-секретарь МИД ИРИ Саид Хатибзаде обиженным тоном заявил: «Учитывая, что между двумя странами существуют хорошие и уважительные отношения и обычные пути коммуникации между двумя сторонами находятся на самом высоком уровне, удивительно выражать это таким образом». Затем принялся уверять, что «Иран всегда выступал против любой оккупации, подчеркивая необходимость уважения территориальной целостности стран и международно признанных границ. В то же время соблюдение принципов добрососедства — один из важнейших вопросов, и мы ожидаем внимания к нему соседей». А затем наступил апофеоз. Агаи Хатибзаде, отметив, что «проведение учений на северо-западных границах нашей страны является вопросом суверенитета, они проводятся во имя стабильности и мира во всем регионе», далее изрёк буквально следующее: «Конечно, очевидно, что Иран не потерпит демонстративного присутствия сионистского режима у своих границ и в этом контексте предпримет любые действия, которые сочтет необходимыми для своей национальной безопасности».

И вот тут уже нелишне разобрать эти национальные особенности дипломатии по пунктам.

Да, в Баку высоко ценят добрососедские отношения с сопредельными государствами, в том числе Ираном. Но это, как бы повежливее, улица с двусторонним движением. И на этой «улице» свои «правила движения», которые, пардон, не терпят официального фейкометства. Напомним: Азербайджан неоднократно доводил до властей ИРИ свою обеспокоенность самим фактом иранской нелегальной активности на суверенной территории Азербайджана. Сначала — по конфиденциальным каналам. В Тегеране не отреагировали. Затем в МИД Азербайджана был приглашён посол ИРИ, которому также было высказано требование прекратить незаконный транзит иранских грузов в Ханкенди. В ответ Иран даже не подумал свернуть свою «большегрузную контрабанду». Это и вынудило власти Азербайджана сделать следующий шаг и приступить к проверке грузов на трассе Герус-Гафан, чтобы предотвратить незаконный транзит иранских грузов в Ханкенди. То есть Азербайджан использовал все «обычные пути коммуникации», но в Иране предпочитали на это не реагировать. «Включились» в ИРИ только после того, как столкнулись с ощутимыми проблемами на трассе, ведущей от иранской границы далее к Герусу. Так на что же теперь жалуется господин Хатибзаде? Может, ему поспрашивать кое-кого в иранской столице, почему не сработали эти самые «обычные пути коммуникации»? Зачем прибегать к подобным манипулятивным заявлениям, когда господину Хатибзаде по штату положено знать, что Иран непозволительно долго игнорировал законную обеспокоенность Азербайджана, выраженную по этим самым «обычным путям коммуникации»?

Как минимум требуют комментария и уверения агаи Хатибзаде, что «Иран всегда выступал против любой оккупации, подчеркивая необходимость уважения территориальной целостности стран и международно признанных границ». Да, на словах Иран действительно осуждал армянскую оккупацию земель Азербайджана. Но на деле весьма активно развивал и развивает сотрудничество с Арменией. А до 44-дневной войны активно сотрудничал и с оккупационным режимом, созданном Арменией в Ханкенди. Тегеран не остановили ни сам факт оккупации, ни разрушение и осквернение мечетей, святилищ и усыпальниц на оккупированных азербайджанских землях. Более того, как показывает та же «большегрузная контрабанда» и, пардон, истерика официального Тегерана по поводу проверок на дороге Герус-Гафан, от выстраивания противозаконных связей с верхушкой сепаратистов в Ханкенди там не отказались и сегодня. И что же — агаи Хатибзаде действительно не понимает, что такие действия не вписываются ни в рамки добрососедства, ни в принцип уважения территориальной целостности сопредельной страны? Смеем заверить: это не тот случай, когда, согласно известной восточной поговорке, «слова налогом не облагаются».

Тем более странно слышать уверения господина Хатибзаде, что «проведение учений на северо-западных границах нашей страны является вопросом суверенитета, они проводятся во имя стабильности и мира во всем регионе». Потому как любопытно узнать: почему Иран не устраивал таких учений, пока участок совместной границы от Физули до Агбенда находился под армянской оккупацией? Почему демонстрацию силы организовали именно после того, как Азербайджан вышиб оттуда оккупантов? Получается так, что, пока на северном берегу Араза стояли армянские оккупанты, Иран никакой опасности для себя не видел, а вот как только Азербайджан восстановил свой законный контроль над своей территорией, так в Иране сразу забеспокоились? Но кого и чего там боятся? Если господин Хатибзаде запамятовал, то напомним: Азербайджан в самые трудные для Ирана времена не прерывал связей с ИРИ и неоднократно заявлял, что не позволит использовать свою территорию как плацдарм для антииранских действий. И теперь Иран вот так отвечает на подобную политику Азербайджана? Если выразиться максимально вежливо, то претензии МИД ИРИ просто несерьёзны и оторваны от реальности.

И тем более заслуживают самого серьезного внимания «пугаловки» агаи Хатибзаде по поводу «демонстративного присутствия сионистского режима».

В самом деле, точно так же, как известные круги на Западе прикрывают все свои чёрные дела лозунгом о «защите прав человека», официальный Тегеран пытается представить все свои действия как «борьбу с сионистским режимом». Только вот…не забыл ли агаи Хатибзаде и те, кто составлял для него текст заявления, посмотреть на карту? Иран устроил своё «бряцание оружием» на берегу реки Араз, а не Иордан. Так где же господину Хатибзаде привиделся в Азербайджане «сионистский режим»? Войну с Арменией Азербайджан вел сам. Да, при этом использовал оружие, произведённое в других странах — в Турции, в России, в Израиле. Но означает ли это, что в Азербайджане существует «сионистский режим»? Агаи Хатибзаде по штату положено знать, что Азербайджан обращался и к Ирану с предложениями о поставках оружия, но получил отказ. А Израиль действительно поставил Азербайджану самые современные системы оружия — ракетные установки, системы ПВО, ударные и разведывательные беспилотники…Наглядный пример, какую политику в реальности ведёт Иран, претендующий на статус «главного защитника исламских ценностей», и Израиль, который в том же Иране представляют как врага. Азербайджанская общественность ни в коем случае не примет подобных обвинений со стороны ИРИ, основанных, пардон, на политических галлюцинациях.

И самое главное, господину Саиду Хатибзаде и его начальникам нужно усвоить простую истину. Азербайджан — это состоявшееся независимое государство, со своими интересами, границами и государственным суверенитетом. Да, в Баку заинтересованы в добрососедстве и предпочитают миролюбивую политику. Но это миролюбие не стоит путать со страхом. Иначе за такие ошибки и демонстративное пренебрежение придется дорого платить.

Экспертная группа Minval.Az