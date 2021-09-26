Неудобная победа Азербайджана

Азербайджан сегодня поминает шахидов Отечественной войны. Ровно год назад, воскресным утром 27 сентября, начался отсчёт 44 дней второй Карабахской войны. Уже утром —обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Сегодня утром вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу наши населенные пункты, а также военные позиции. В результате вражеского обстрела есть потери, раненые среди мирного населения и военнослужащих». Карты, на которых отмечали флажками и булавками продвижение войск, страшная хроника обстрелов Гянджи, Тертера, Барды, «информационная война», знаменитые «твиты» президента и его обращения к народу, «Nooldu, Pasinyan?», «Iti govan kimi» и, наконец, «Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status, gora getdi status. Gorbagor oldu status» — все это было уже потом. А в первые часы — очереди у военкоматов, комендантский час, невероятное ощущение внутренней собранности. И понимание: это уже настоящая война. После которой все изменится.

Сегодня, через год, уже можно подвести итоги той войны, где были и мужество, и героизм, и высочайший профессионализм азербайджанской армии, и общенациональное единство, когда действительно вся страна сплотилась в единый кулак, и продуманная, выверенная дипломатия, где глава государства демонстрировал настоящий мастер-класс..

Конечно, за прошедший год об итогах войны уже сказано и написано предостаточно. Проще и нагляднее всего очертить «территориальные» результаты войны, наглядно изобразить на карте, где остановилось наступление, откуда и куда продвинулись армии, подсчитать число погибших и количество единиц уничтоженной бронетехники. И сегодня, в первую годовщину войны, можно подробно разбирать сугубо военную сторону азербайджанского контрнаступления, приводить технические характеристики БПЛА и тонкости их использования, разбирать детали «Джебраильского котла», боев в Зангелане и, конечно же, штурма города Шуша, неприступной горной крепости, которую освобождали практически в рукопашном бою. Тем более что тактика Азербайджанской армии изучается сегодня в ведущих военных академиях мира, а на учениях многих стран официально объявляется, что в их ходе Можно анализировать детали той дипломатической работы, которую провёл Азербайджан накануне войны, вникать в нюансы формулировок и объяснять, каким образом официальному Баку удалось подготовить политическую, правовую и дипломатическую почву для военного решения конфликта.

Но при таком анализе есть определённый риск «не увидеть за деревьями леса». То, что совершил в Карабахе Азербайджан, по умолчанию считалось этакой «невыполнимой миссией». Блестяще реализовать свою «нефтегазовую» стратегию, вложить нефтедоллары, которым в прогнозах экспертов предназначалось «осесть на офшорных счетах», в военное строительство, и не просто демонстрировать новые образцы оружия на парадах, а действительно создать армию, способную не просто проломить армянскую оборону, но и действительно сказать новое слово в военной науке — права на такой сценарий за нашей страной просто не признавалось.

И тем более нелишне задуматься и о том, какие планы в сентябре 2020 года строили в Ереване, да и не только в Ереване. По понятным причинам, официальные источники об этом предпочитают молчать. Но заявление министра обороны Армении Давида Тонояна о «новой войне за новые территории» и о «штурмовых группах, которые создадут хаос в тылу противника», назначение на пост советника Никола Пашиняна Вагаршака Арутюняна, который до этого любил рассуждать в интервью об «ударах по Гяндже и Мингечаурской ГЭС», а потом в эфире «России 24» прямо заявлял, что при помощи ракетных ударов по жилым кварталам рассчитывают вызвать панику и облегчить захват. И как минимум не исключено, что в сентябре 2020 года планировалась как раз «новая война за новые территории» —оккупация Гянджи, Барды и Тертера. После чего Азербайджану уже было бы гарантированно не до Южного газового коридора, дружбы с Турцией и прочих «вольностей». В успехе не сомневались. Военные успехи Армении в начале девяностых гипнотизировали если не всех, то многих, и новая война виделась этаким «повторением пройденного».

И еще одно неафишируемое обстоятельство. Еще в середине девяностых российские эксперты говорили об этом прямо: конфликты, подобные карабахскому, легко поддаются «модерации» путём поставок оружия одной из сторон. Что уже заставляет по-другому взглянуть на все те самолёты с оружием, которые начали прибывать в Армению еще до боев в Товузе.

Но «в поле» все пошло не по плану. 44 дня непрерывного наступления, освобождение долины Араза, Гадрута, наконец, флаг над Шушой — Азербайджан не просто освободил свою территорию. Впервые за 200 лет, с момента прихода на Южный Кавказ Российской Империи, которая и принялась создавать, холить и лелеять «христианский форпост» на землях Эриванского ханства, Азербайджан не отдавал, а ВОЗВРАЩАЛ свою территорию. Впервые за все время после распада СССР «замороженный конфликт» уверенно и успешно решался военным путём. И самое главное, впервые терпел поражение любимый форпост Кремля, напичканный российским оружием сверх всякой меры, от «Искандеров» до систем РЭБ.

Более того, геополитические последствия нашей победы только начинают проявляться. Азербайджан заявил о себе как экономический, политический и бесспорный военный лидер региона. И самое главное, уже не получится считать Армению этакой «универсальной дубиной», которой можно грозить и Азербайджану, и Турции, и еще кому-нибудь при удобном случае. В Армении —тяжелейший кризис государственности и идеологии, которая не один десяток лет была «заточена» исключительно на территориальную экспансию. Плюс — жестокое разочарование в РФ, которая «не защитила», «не вмешалась» и т.д. Непростой период переосмысления — в самой России. Да, в Карабахе появились российские миротворцы, но вот вряд ли это повод для державной гордости. В Москве не могут не понимать, что проиграла не только и не столько армянская армия — проиграла российская «армейская модель» и российское же оружие.

Впервые с момента распада Российской Империи своё военное присутствие на Южном Кавказе восстанавливает Турция. Складывается новый альянс в составе Анкары, Баку и Исламабада.

И в качестве приятного дополнения, Азербайджан уже на другом уровне обезопасил свои экспортные нефте- и газопроводы — как раз накануне старта ЮГК и беспрецедентного взлета «газовой напряжённости» в Европе.

И вот такая победа по нескольким направлениям и совсем не по московскому сценарию не просто оказалась для некоторых особо упёртых российских «державников» полной неожиданностью. Азербайджан в Карабахе создал слишком впечатляющий и слишком неудобный для многих прецедент. И теперь можно отпускать в адрес Азербайджана язвительные шпильки по поводу «эйфории», закатывать истерики в эфире у Соловьева или Шейнина, но вот проигнорировать новый геополитический расклад уже не получится.

Нурани