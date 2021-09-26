Посол Мамедов: Время показало, кто наш друг

«Когда в Азербайджане началась война, время показало, кто наш друг. Слова, произнесенные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в день начала войны «Когда солдат третьей страны противостоит азербайджанскому солдату, он столкнется с турецким солдатом», остановили весь мир».

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов на мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Турции и Турецко-азербайджанским фондом дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV) в Анкаре по случаю Дня памяти шехидов Второй Карабахской войны.

Напомнив, что с начала Отечественной войны 83-миллионный турецкий народ встал на защиту 10-миллионного азербайджанского народа, посол сказал, что такое поведение еще раз доказало, что Азербайджан и Турция поддерживают друг друга как братья-близнецы: «Миллионы азербайджанских флагов были подняты в Турции, это показало, что наша страна не одинока. Подобно тому, как в Чанаккале была пролита кровь сыновей Азербайджана, и Кавказская исламская армия вместе с азербайджанской армией освободила Баку от оккупации, на этот раз Турция не оставила нас в одиночестве. Освободив наши земли, азербайджанская армия дала возможность миллиону беженцев вернуться на свои земли. Основы братства Турции и Азербайджана были заложены много веков назад. Мы один из 7000 народов планеты, и мы счастливы. Две из 200 стран мира – наши государства. Мы сохранили это братство на протяжении тысячелетий и будем продолжать это делать. Вспомним высказывание великого Ататюрка: «Радость Азербайджана – это наша радость, печаль Азербайджана – это наша печаль». Основу наших отношений на следующие 100 лет заложили слова великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» (цитата по АПА).

Посол также почтил память шехидов Второй Карабахской войны: «Благодаря им сегодня мы ходим с высоко поднятой головой. Упокой Аллах души наших шехидов».

На мероприятии выступили председатель TADIV Айгюн Аттар, глава Азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, ректор Университета Анкары, бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч и военный эксперт генерал Юджел Караюз.

На мероприятии прозвучала классическая музыка в сопровождении солистки Анкаринского театра оперы и балета Наили Ахмедовой.