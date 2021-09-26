Посол Мамедов: Время показало, кто наш друг

26 сентября, 19:50

«Когда в Азербайджане началась война, время показало, кто наш друг. Слова, произнесенные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в день начала войны «Когда солдат третьей страны противостоит азербайджанскому солдату, он столкнется с турецким солдатом», остановили весь мир».

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов на мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Турции и Турецко-азербайджанским фондом дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV) в Анкаре по случаю Дня памяти шехидов Второй Карабахской войны.

Напомнив, что с начала Отечественной войны 83-миллионный турецкий народ встал на защиту 10-миллионного азербайджанского народа, посол сказал, что такое поведение еще раз доказало, что Азербайджан и Турция поддерживают друг друга как братья-близнецы: «Миллионы азербайджанских флагов были подняты в Турции, это показало, что наша страна не одинока. Подобно тому, как в Чанаккале была пролита кровь сыновей Азербайджана, и Кавказская исламская армия вместе с азербайджанской армией освободила Баку от оккупации, на этот раз Турция не оставила нас в одиночестве. Освободив наши земли, азербайджанская армия дала возможность миллиону беженцев вернуться на свои земли. Основы братства Турции и Азербайджана были заложены много веков назад. Мы один из 7000 народов планеты, и мы счастливы. Две из 200 стран мира – наши государства. Мы сохранили это братство на протяжении тысячелетий и будем продолжать это делать. Вспомним высказывание великого Ататюрка: «Радость Азербайджана – это наша радость, печаль Азербайджана – это наша печаль». Основу наших отношений на следующие 100 лет заложили слова великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» (цитата по АПА).

Посол также почтил память шехидов Второй Карабахской войны: «Благодаря им сегодня мы ходим с высоко поднятой головой. Упокой Аллах души наших шехидов».

На мероприятии выступили председатель TADIV Айгюн Аттар, глава Азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, ректор Университета Анкары, бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч и военный эксперт генерал Юджел Караюз.

На мероприятии прозвучала классическая музыка в сопровождении солистки Анкаринского театра оперы и балета Наили Ахмедовой.

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.