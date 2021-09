Эксперт назвала снижающие продолжительность жизни продукты

Доктор медицинских наук, диетолог Кэтрин Зерацки перечислила пять продуктов, злоупотребление которыми приводит к сокращению продолжительности жизни.

Медик отметила в интервью порталу Eat This, Not That, что ограничить нужно употребление ультрапастеризованных продуктов, переработанного красного мяса, продуктов, приготовленных с помощью жарения, сахара и алкоголя. Зерацки утверждает, что уже в первые недели после серьезного ограничения вышеперечисленных продуктов улучшается самочувствие. Ну а при постоянном соблюдении таких ограничений повышается долголетие.

Диетолог пояснила, что ультраобработанные продукты обычно содержат насыщенные жиры, в полуфабрикаты производитель нередко добавляет сахара, а клетчатки там практически нет. Поэтому такая еда более калорийна, а питательных и полезных веществ в ней почти нет.