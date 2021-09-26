Эксперт назвала снижающие продолжительность жизни продукты

26 сентября, 12:06

Доктор медицинских наук, диетолог Кэтрин Зерацки перечислила пять продуктов, злоупотребление которыми приводит к сокращению продолжительности жизни.

Медик отметила в интервью порталу Eat This, Not That, что ограничить нужно употребление ультрапастеризованных продуктов, переработанного красного мяса, продуктов, приготовленных с помощью жарения, сахара и алкоголя. Зерацки утверждает, что уже в первые недели после серьезного ограничения вышеперечисленных продуктов улучшается самочувствие. Ну а при постоянном соблюдении таких ограничений повышается долголетие.

Диетолог пояснила, что ультраобработанные продукты обычно содержат насыщенные жиры, в полуфабрикаты производитель нередко добавляет сахара, а клетчатки там практически нет. Поэтому такая еда более калорийна, а питательных и полезных веществ в ней почти нет.

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Призываем всех завтра повесить на балконах флаги Азербайджана!

26 сентября, 13:55


Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.

Как сообщает Minval, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти в дань уважения памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель в 44-дневной войне.

Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.

Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.

Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.