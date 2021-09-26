В Японии высказались за возможность иметь атомные подводные лодки



Два кандидата на пост главы правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) высказались в положительном ключе о возможности страны обзавестись атомными подводными лодками. Соответствующие позиции были высказаны кандидатами в ходе воскресных дебатов на телеканале Fuji TV.

«С точки зрения технических способностей обладание атомными подводными лодками очень важно», — отметил министр, ответственный за проведение в Японии вакцинации, Таро Коно, который в прошлом занимал посты главы МИД и министра обороны. Он также подчеркнул, что необходимо предметно рассмотреть целесообразность размещения подобных подводных лодок с точки зрения стоимости и потенциала использования.

Положительно высказалась на эту тему и бывший министр юстиции Санаэ Такаити, подчеркнув, что обладание атомными подводными лодками станет важным подспорьем для национальной обороны в свете растущей международной напряженности. В то же время она оговорилась, что этот вопрос необходимо решать в рамках действующего законодательства, регулирующего применение в стране мирных ядерных технологий.

Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида в свою очередь усомнился в необходимости атомных подводных лодок, подчеркнув, что главной слабостью флота японских подводных лодок является малое число экипажей. «Мы должны отдать приоритет улучшению подготовки и набору людей», — добавил он.

В качестве причины обсуждения этого вопроса модераторы дебатов назвали ситуацию вокруг партнерства AUKUS. Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников объединения отказаться от «ментальности эпохи холодной войны» и «узколобых геополитических концепций».