Случаев повышения естественного радиационного фона в окружающей среде не наблюдается. Данная информация приводится в совместном заявлении МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства цифрового развития и транспорта.

Уточняется, что продолжаются регулярные обследования, которые проводятся мобильными группами на южных границах государства (в 30 точках), в том числе на территории НАР, с использованием спецприборов для измерения уровня радиации.

В ходе мониторинга случаев повышения естественного радиационного фона в окружающей среде до сегодняшнего дня не зафиксировано.