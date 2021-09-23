Эксперт: Подобные действия не принесут никаких дивидендов Ирану

В последнее время в ирано-азербайджанских отношениях вновь наблюдается напряженность. Очередной виток периодически повторяющейся напряженности связан, с одной стороны, с появлением азербайджанских постов на дороге Горис-Капан, а с другой — потоком иранских грузовых автомобилей, пытающихся доставить грузы на территорию Азербайджана, временно контролируемую российским миротворческим контингентом.

«Масло в огонь» подливает и армянская сторона, которая не скрывает злорадства, радуясь каждому резкому заявлению со стороны экспертного сообщества Азербайджана и Ирана. Хотя, к примеру, к заявлению представителя Аятоллы Хаменеи в Ардебиле Имама Джума Ардебиля Сейида Хасана Амули нельзя отнестись как к частному мнению.

Между тем, как ранее сообщал «Минвал», в Тегеране ожидается встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции. Сейчас сложно сказать, состоится ли встреча на этой неделе или в ближайшее время, тем не менее, известно то, что соглашение было достигнуто в Нью-Йорке в ходе переговоров глав МИД Турции и Ирана Мевлюта Чавушоглу и Хосейна Амир-Абдоллахияна.

На фоне последней напряженности, антиазербайджанских заявлений и действий Ирана можно ли ожидать результативность от этой встречи? Какие вопросы могут затронуть главы МИД трех стран?

На эти и другие вопросы Minval.az ответил политический обозреватель Мурад Сададдинов. По его словам, вероятнее всего, в ходе предстоящей встречи в Тегеране главы МИД обсудят последние события, которые происходят в регионе, так как это главные три страны, являющиеся непосредственными участниками всего этого процесса.

Упомянув о ряде заявлений, озвученных иранской стороной, эксперт напомнил о том, что они исходили со стороны неофициальных лиц.

«В данном случае, известное заявление было озвучено со стороны духовенства. Лично я не отношусь к этому серьезно. С другой стороны, в СМИ упоминалось о переброске определенного контингента к нашей государственной границе. В ответ на территорию Нахчывана были переброшены моторизованные части Турции. То есть, напряженность конкретно видна. Думаю, что и это найдет свое решение в ходе предстоящего министериала», — подчеркнул эксперт.

Наш собеседник напомнил также о том, что Азербайджан не стремится перекрыть поставки иранских энергоресурсов, в основном, речь идет о поставках битума в Армению. Вся проблема заключается в том, что иранская сторона осуществляет незаконные поставки в Карабах, то есть, на территорию Азербайджана, временно находящуюся под контролем российских миротворческих сил.

«Азербайджан может пропустить туда определенные товары гуманитарного характера из Ирана, но только в соответствии с нормами международного права, то есть с разрешения официального Баку. Мы знаем, что сегодня по азербайджанской железной дороге в Карабах транспортируются российские грузы. В основном, это различные строительные материалы и так далее. Процесс перевозки осуществляется в соответствии с учетом суверенитета и территориальной целостности нашей страны, проходит через азербайджанскую территорию, с разрешения азербайджанского правительства. Почему бы Ирану не воспользоваться этим правом? Думаю, в ходе встречи будет отработана и эта модель. Я не вижу в дальнейшем какой-либо эскалации ситуации, так как в Иране сменилась власть. Они уже успели опробовать свои, так скажем, действия с Азербайджаном. Но результат на лицо. Азербайджан четко стоит на своей позиции. И вопрос не только об Иране. Любые автомобили, проходящие через нашу территорию, должны в соответствии с международным правом выплачивать определенный налог за проезд. С этой точки зрения не вижу дальнейших осложнений. Считаю, что в ходе переговоров будет найдено оптимальное решение. Отношения между Азербайджаном и Ираном, являющимися странами-соседями в дальнейшем будут улучшаться», — отметил М.Сададдинов.

Что касается сообщений о переброске иранских войск к границе Азербайджана, то, как считает эксперт, среди всего этого сброса информации чаще встречаются фейки.

Сададдинов напомнил о распространенной ранее информации о том, что, якобы, к границе Азербайджана подтянуты ракеты с большой дальностью действий. В реальности, оказалось, что это реактивные системы залпового огня, дальность действия которых не превышает 56-60 километров.

«Так или иначе, все эти сообщения вызывают у нас настороженность. Все эти действия не продуманны со стороны Тегерана, и они не направлены на улучшение отношений между двумя мусульманскими странами. Действия эти ошибочны, и время это докажет, а именно тогда, когда мы все станем свидетелями момента, когда войска будут отозваны. С военной точки зрения, они не представляют какой-либо опасности для Азербайджана, причем не только для наших ВС, но и для общего союза Турция-Азербайджан-Пакистан. Но одно ясно как день: подобные действия — в качестве средства давления на Азербайджан — не принесут какие-либо дивиденды Тегерану, это однозначно», — резюмировал эксперт.

Бахтияр Сафаров