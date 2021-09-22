Рагим Магеррамов: Состояние жены тяжелое, я просто не знаю, как ей помочь

В апреле в отечественных СМИ появилась информация о молодой художнице Азру Магеррамовой, преподавателе художественного центра Art by Dreams в Ичеришехер, активной участнице союза ABAD, профессионале по изделиям ручной работы. Вот уже почти два года, как девушка – некогда активная и жизнерадостная, вдруг заболела и резко стала сдавать, тая на глазах как свечка.

Все началось со слабости и сильной боли в мышцах и костях. Затем состояние усугубилось сильными эпилептическими припадками. Многочисленные исследования в самых разных клиниках не дают точного диагноза: чем именно страдает Арзу – пока что не известно. Врачи только говорят, что причина тяжелого состояния девушки — аутоиммунное заболевание неуточненного характера.

Врачи склоняются к мысли, что организм Арзу поразила системная волчанка – свирепое и тяжелое заболевание, которым чаще всего заболевают женщины в молодом возрасте. Но пока этот диагноз по-прежнему остается неуточненным, так как симптоматика довольно сбитая. На момент выхода апрельской статьи, у Арзу участились сильные приступы эпилепсии, и ее супруг – Рагим Магеррамов — решил обратиться за помощью к неравнодушным гражданам страны с просьбой о помощи.

В статье были размещены банковские реквизиты и ссылка на страничку в Instagram, где выкладывались ролики состояния Арзу и ее личные обращения к людям.

Фотографии Арзу, опубликованные в Instagram, ясно говорят сами за себя: жизнь этой молодой девушки раскололась на До и После. Сегодня ее некогда красивые и тонкие черты лица расплылись от постоянного приема гормональных препаратов, большие выразительные глаза затянуло отеками. Она больше не может улыбаться, и из всех человеческих чувств у нее остался только плач. Девушка просила о помощи, говорила о том, как ей больно и страшно. Кроме того, заснятые приступы эпилепсии, сотрясающие тело Арзу ежечасно, просто ужасают. С трудом верится, что такое вообще может случиться с молодой и жизнерадостной женщиной.

Прошло полгода с момента публикации, и больше новостей в СМИ не поступало.

Чтобы узнать, как себя чувствует сегодня молодая художница, есть ли какие либо положительные результаты, принимает ли Арзу лечение, поступают ли средства на карту, мы связались с супругом Арзу – Рагимом. К сожалению, новости весьма неутешительные, Арзу стало намного хуже. Она практически не приходит в сознание. По слова Рагима, вот уже 2 месяца, как на банковскую карту не поступает вообще никаких средств.

«Деньги, поступавшие на карту, пришлось израсходовать на дополнительные обследования и дорогостоящие противоэпилептические и гормональные препараты, на которых Арзу сидит уже много месяцев. Когда сердобольные люди стали делать пожертвования, мы думали о поездке в Израиль, но сумма просто неподъемная – 20 тысяч манатов. Не потянули, к сожалению. Сегодня мы хотим поехать в Иран, возможно, там наконец-то установят точный диагноз, и супруга пройдет курс лечения. Но поездка, обследование и лечение будут стоить как минимум 12 тысяч манатов, у нас нет таких больших денег. Моей жене очень плохо, – говорит Рагим. – Я просто не знаю, как ей помочь. Если бы врачи диагноз уточнили, мы бы не ликвидировали симптомы, а лечили бы непосредственно причину. Но, увы. Ни в Азербайджане, ни в Турции точного диагноза жене так и не поставили. Сегодня все остается на той же мертвой точке, не смотря на многочисленные и утомительные обследования в клиниках. Всякий раз, когда мы возвращаемся с очередным знаком вопроса в истории болезни, и в Арзу, и во мне кто-то словно задувает свечу жизни…. Но мы не собираемся сдаваться, не смотря на то, что продали практически все, что имели во имя спасения моей жены. По-прежнему верим и надеемся, что болезнь удастся победить. Нельзя сдаваться, вот так вот просто взять и сдаться. Арзу должна жить – во что бы то ни стало. Она должна поправиться, это против всех законов человеческих – умереть в таком молодом возрасте. Этого случиться не должно».

Чтобы история болезни Арзу обязательно стала историей со счастливым концом, мы, граждане страны, должны снова попробовать протянуть руку помощи этой семье. В стране много состоятельных людей, и наверняка люди эти захотят взять на себя спонсорскую помощь в благородном деле спасения человека. Тем более, что человек этот – молодая девушка, которая безумно хочет жить.

«Минвал» публикует банковские реквизиты, на которые вы можете перечислить деньги. Средства, перечисленные вами, будут направлены на установление точного диагноза, лечение и реабилитацию Арзу Магеррамивой.

Мы обращаемся к представителям Фондов и организаций, способных взять на себя спонсорскую помощь: откликнитесь! Не проходите мимо.

Всем, кто захочет помочь сторицей воздастся за добро!

Яна Мадатова

Номер карты для помощи:

5444596012559852

Контакты для связи:

+99450 640 44 84 (муж Арзу, Рагим Магеррамов)