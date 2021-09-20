Исследования подтвердили безопасность вакцины Pfizer для детей от 5 лет, заявили в компании

20 сентября, 17:10

Клинические исследования COVID-вакцины Pfizer подтвердили ее безопасность для детей от пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 20 сентября.

«С июля заболеваемость COVID-19 среди детей в США выросла на 240%, что подчеркивает потребность системы общественного здоровья в вакцинации. Полученные результаты исследований закладывают прочную основу для получения разрешения на использование нашей вакцины для детей от 5 до 11 лет, и мы планируем передать их Управлению по продовольствию и медикаментам США (FDA) и другим регуляторам как можно скорее», — заявил председатель правления Pfizer Альберт Бурла.

Компания проводит свое исследование среди 4500 детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет, среди которых 2268 — старше пяти лет.

Схема вакцинации детей предусматривает введение двух доз, каждая из которых содержит 10 мкг вакцины, с 21-дневным интервалом. Иммунный ответ у детей оказался соизмеримым с иммунным ответом молодых людей 16-25 лет, которым вводят две дозы по 30 мкг вакцины.

Уже до конца 2021 года Pfizer планирует сообщить результаты исследований среди детей 2-5 лет и 0,5-2 лет.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.