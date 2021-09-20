Исследования подтвердили безопасность вакцины Pfizer для детей от 5 лет, заявили в компании

Клинические исследования COVID-вакцины Pfizer подтвердили ее безопасность для детей от пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 20 сентября.

«С июля заболеваемость COVID-19 среди детей в США выросла на 240%, что подчеркивает потребность системы общественного здоровья в вакцинации. Полученные результаты исследований закладывают прочную основу для получения разрешения на использование нашей вакцины для детей от 5 до 11 лет, и мы планируем передать их Управлению по продовольствию и медикаментам США (FDA) и другим регуляторам как можно скорее», — заявил председатель правления Pfizer Альберт Бурла.

Компания проводит свое исследование среди 4500 детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет, среди которых 2268 — старше пяти лет.

Схема вакцинации детей предусматривает введение двух доз, каждая из которых содержит 10 мкг вакцины, с 21-дневным интервалом. Иммунный ответ у детей оказался соизмеримым с иммунным ответом молодых людей 16-25 лет, которым вводят две дозы по 30 мкг вакцины.

Уже до конца 2021 года Pfizer планирует сообщить результаты исследований среди детей 2-5 лет и 0,5-2 лет.