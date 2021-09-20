В Милли Меджлисе обсудят состояние СМИ и соцсетей

20 сентября, 16:58

В Милли Меджлисе состоится обсуждение текущего состояния и новой стратегии развития медиа в стране, в том числе социальных сетей. Это включено в план работы парламентского комитета по правам человека на осеннюю сессию 2021 года, пишет АПА.

Отмечается, что в ходе сессии с участием уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) и аппарата, а также Агентства развития медиа (MEDİA) будут проведены обсуждения и слушания, связанные с текущей ситуацией и новой стратегией развития медиа (в том числе социальных сетей) в стране, а также обсуждение вопросов, связанных с диффамацией.

﻿

Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.