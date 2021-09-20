В Милли Меджлисе обсудят состояние СМИ и соцсетей

В Милли Меджлисе состоится обсуждение текущего состояния и новой стратегии развития медиа в стране, в том числе социальных сетей. Это включено в план работы парламентского комитета по правам человека на осеннюю сессию 2021 года, пишет АПА.

Отмечается, что в ходе сессии с участием уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) и аппарата, а также Агентства развития медиа (MEDİA) будут проведены обсуждения и слушания, связанные с текущей ситуацией и новой стратегией развития медиа (в том числе социальных сетей) в стране, а также обсуждение вопросов, связанных с диффамацией.