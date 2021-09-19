Археологи обнаружили на острове Сандей загадочные каменные шары

Археологи обнаружили два необычных отполированных каменных шары при раскопках неолитической гробницы на острове Сандей на северо-востоке от Шотландии. Возможно, около 5500 лет назад они использовались в качестве оружия или церемониальных предметов. По другим версиям шары могли использоваться для гадания, в качестве вспомогательных инструментов при обработки кожи, для утяжеление рыболовных сетей или для перемещения строительных блоков, пишет «Вокруг света» со ссылкой на Daily Mail.

По размеру находки похожи на шары для игры в крикет — около 20 сантиметров в диаметре. Примерно в полутора километрах от гробницы, которую исследуют с 2017 года, археологи обнаружили остатки неолитического поселения, датируемого тем же временем, что и гробница.

Ранее похожие артефакты находили в других уголках Шотландии, Британии и Ирландии. В общей сложности известно примерно о 500 таких находках. Для их изготовления использовался песчаник, камптонит, серпентинит и габбро. Многие из них украшены декоративной резьбой.