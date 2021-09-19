Археологи обнаружили на острове Сандей загадочные каменные шары

19 сентября, 20:56

Археологи обнаружили два необычных отполированных каменных шары при раскопках неолитической гробницы на острове Сандей на северо-востоке от Шотландии. Возможно, около 5500 лет назад они использовались в качестве оружия или церемониальных предметов. По другим версиям шары могли использоваться для гадания, в качестве вспомогательных инструментов при обработки кожи, для утяжеление рыболовных сетей или для перемещения строительных блоков, пишет «Вокруг света» со ссылкой на Daily Mail.

По размеру находки похожи на шары для игры в крикет — около 20 сантиметров в диаметре. Примерно в полутора километрах от гробницы, которую исследуют с 2017 года, археологи обнаружили остатки неолитического поселения, датируемого тем же временем, что и гробница.

Ранее похожие артефакты находили в других уголках Шотландии, Британии и Ирландии. В общей сложности известно примерно о 500 таких находках. Для их изготовления использовался песчаник, камптонит, серпентинит и габбро. Многие из них украшены декоративной резьбой.

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Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.