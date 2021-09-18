Азербайджанские военнослужащие-участники «Сокол ТурАз -2021», вернулась на Родину

Группа военнослужащих и авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана, участвовавшие в совместных летно-тактических учениях «Сокол ТурАз – 2021», проведенных на основании годового плана о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, вернулись на Родину, сообщили в Министерстве обороны.
военные пилоты двух стран успешно выполнили все боевые задачи на совместных летно-тактических учениях, проведенных с 1 по 17 сентября в городе Конья Турецкой Республики.