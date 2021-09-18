Азербайджанские военнослужащие-участники «Сокол ТурАз -2021», вернулась на Родину

18 сентября, 17:00

Группа военнослужащих и авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана, участвовавшие в совместных летно-тактических учениях «Сокол ТурАз – 2021», проведенных на основании годового плана о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, вернулись на Родину, сообщили в Министерстве обороны.

военные пилоты двух стран успешно выполнили все боевые задачи на совместных летно-тактических учениях, проведенных с 1 по 17 сентября в городе Конья Турецкой Республики.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.