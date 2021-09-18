Мехрибан Алиева посвятила публикацию Дню национальной музыки

18 сентября, 16:44

Первый Вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 18 сентября – Днем национальной музыки.

В публикации говорится:

«18 сентября – День национальной музыки. С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, дни рождения которых сегодня мы отмечаем. Азербайджанский народ по праву гордится целой плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, внесших свой вклад в развитие и популяризацию нашей национальной музыкальной культуры. Спасибо всем музыкантам, которые сохраняя приверженность уникальному наследию предшественников, обогащают нашу музыку новыми голосами, исполнениями и подходами. Желаю всем вам неиссякаемого вдохновения, энергии, творческих успехов и достижений!».

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.