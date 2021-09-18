Мехрибан Алиева посвятила публикацию Дню национальной музыки

Первый Вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 18 сентября – Днем национальной музыки.
В публикации говорится:
«18 сентября – День национальной музыки. С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, дни рождения которых сегодня мы отмечаем. Азербайджанский народ по праву гордится целой плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, внесших свой вклад в развитие и популяризацию нашей национальной музыкальной культуры. Спасибо всем музыкантам, которые сохраняя приверженность уникальному наследию предшественников, обогащают нашу музыку новыми голосами, исполнениями и подходами. Желаю всем вам неиссякаемого вдохновения, энергии, творческих успехов и достижений!».