Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

18 сентября, 16:15

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 61 657 человек, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 17 226, вторую дозу получил 44 431 человек.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.