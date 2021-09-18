Сафар Мехдиев встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

18 сентября, 15:00

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехдиев провел встречу в онлайн-формате с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией, сообщает ГТК.

На встрече обсуждены возможности дальнейшего развития сотрудничества между таможенной службой Азербайджана и Всемирной таможенной организацией.

Мехдиев рассказал об успешной деятельности ГТК, несмотря на сложности, вызванные пандемией, рассказал о проектах, основанных на информационных технологиях, развитии международной торговли, шагах, предпринимаемых в борьбе с контрабандой, особенно незаконным оборотом наркотиков.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о дальнейших шагах для укрепления сотрудничества, поддержки развития международной торговли и т.д.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.