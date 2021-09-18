Спецпредставитель президента в Шуше: Цель — превратить Шушу в город, пригодный для проживания

«В предстоящий период будет проделана важная работа для восстановления исторического облика Шуши», сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушк Айдын Керимов.
A. Керимов сказал, что одним из шагов в этом направлении является восстановление исторических архитектурных памятников:
«На первом этапе ведутся работы по проектам реставрации 15 исторических архитектурных памятников, и в ближайшие 2 месяца начнется их восстановление. Процесс начнется с реставрации исторических памятников, расположенных на центральных улицах города. Уже восстановлены два памятника – мавзолей Моллы Панаха Вагифа и дом-музей Бюльбюля. Начнется восстановление и других памятников».
A. Керимов подчеркнул, что работа, осуществляемая после освобождения Шуши, имеет одну цель: «Цель состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки сделать город Шуша пригодным для проживания людей. То есть здесь должны быть рабочие места, соответствующая социальная инфраструктура. В Шуше строится школа, ожидается строительство больницы. Все процессы требуют времени. Но никаких задержек не будет, и работа будет выполнена в планируемые сроки”, цитирует Керимова АПА.