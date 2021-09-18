Спецпредставитель президента в Шуше: Цель — превратить Шушу в город, пригодный для проживания

18 сентября, 14:37

«В предстоящий период будет проделана важная работа для восстановления исторического облика Шуши»,  сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушк Айдын Керимов.

A. Керимов сказал, что одним из шагов в этом направлении является восстановление исторических архитектурных памятников:

«На первом этапе ведутся работы по проектам реставрации 15 исторических архитектурных памятников, и в ближайшие 2 месяца начнется их восстановление. Процесс начнется с реставрации исторических памятников, расположенных на центральных улицах города. Уже восстановлены два памятника – мавзолей Моллы Панаха Вагифа и дом-музей Бюльбюля. Начнется восстановление и других памятников».

A. Керимов подчеркнул, что работа, осуществляемая после освобождения Шуши, имеет одну цель: «Цель состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки сделать город Шуша пригодным для проживания людей. То есть здесь должны быть рабочие места, соответствующая социальная инфраструктура. В Шуше строится школа, ожидается строительство больницы. Все процессы требуют времени. Но никаких задержек не будет, и работа будет выполнена в планируемые сроки”, цитирует Керимова АПА.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.