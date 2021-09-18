Два военных корабля Каспийской флотилии ВМФ России прибыли в Баку

Военные корабли Каспийской флотилии ВМФ России – «Астрахань» и «Анатолий Гужвин» прибыли в Баку 18 сентября с неофициальным, дружеским визитом, сообщает Минобороны.
В рамках визита запланирован прием экипажей кораблей командованием ВМС Азербайджанской Республики, а также обсуждение двустороннего военного сотрудничества.
Кроме того, для ознакомления с культурными и историческими памятниками запланировано проведение экскурсии для экипажей кораблей по городу Баку и товарищеской встречи по волейболу.
Визит продлится до 20 сентября.