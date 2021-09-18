Два военных корабля Каспийской флотилии ВМФ России прибыли в Баку

18 сентября, 13:50

Военные корабли Каспийской флотилии ВМФ России – «Астрахань» и «Анатолий Гужвин» прибыли в Баку 18 сентября с неофициальным, дружеским визитом, сообщает Минобороны.

В рамках визита запланирован прием экипажей кораблей командованием ВМС Азербайджанской Республики, а также обсуждение двустороннего военного сотрудничества.

Кроме того, для ознакомления с культурными и историческими памятниками запланировано проведение экскурсии для экипажей кораблей по городу Баку и товарищеской встречи по волейболу.

Визит продлится до 20 сентября.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.