Посол Турции почтил память анатолийцев, собравшихся под флагом Кавказской исламской армии

«Сегодня очень знаменательный день, самый важный день победы в плане нашего братства».

Об этом в своем выступлении на мероприятии, организованном в посольстве Турции в Баку, заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи. Мероприятие было посвящено 103-й годовщине освобождения от оккупации Баку Кавказской исламской армией.

Он отметил, что сегодня чтит память всех анатолийцев, собравшихся под флагом Кавказской исламской армии: «Они оставили нам очень ценное наследие, научили нас приходить на помощь нашим братьям в самый трудный момент. Когда Карабах был оккупирован, турецкое правительство не смогло прийти на помощь. В то время Тургут Озал сказал, что мы можем только отправить гаубицы из Нахчывана. Но в то время общенациональный лидер Гейдар Алиев при тех условиях заложил основу независимости Азербайджана. Самым важнм завещанием Гейдара Алиева было освобождение Карабаха. Сегодня при политической и моральной поддержке Турции Карабах освобожден от оккупации. Кровь шехидов пролилась не только в Карабахе, но и в Сирии, в Керкуке. Знаю, что наши азербайджанские братья сохранили могилы солдат Кавказской исламской армии, похоронили их как своих братьев. Сегодня мы отдаем дань памяти азербайджанцам, туркам, ставшим шехидами на всех фронтах» (цитата по АПА).

В мероприятии также приняли участие главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана. Участники мероприятия рассказали о значимости даты 15 сентября.

Мероприятие продолжилось выступлениями турецких и азербайджанских политических экспертов.