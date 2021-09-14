Президент Алиев: Такая бессовестность не вмещается ни в какие рамки

14 сентября, 19:58

Сегодня во многих следственных материалах указано, что главы исполнительной власти нескольких районов незаконно получали деньги, взятки, даже от представителей наиболее чувствительных в социальном отношении слоев. Для снижения уровня безработицы, в частности, учитывая имеющую место в мире кризисную ситуацию, социально-экономический кризис, период пандемии, по моей инициативе для самых чувствительных слоев были открыты около ста тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, где оплата труда равна минимальной заработной плате. Они посчитали, что эти люди не заслуживают даже такого, хранили в своих кабинетах их платежные карты и снимали с них деньги. Такая бессовестность не вмещается ни в какие рамки. Есть известные видеокадры. Они присваивают также гуманитарную помощь, отправленную Фондом Гейдара Алиева семьям, нуждающимся в поддержке, социальной защите. Эти видеокадры имеются, все их посмотрели и возненавидели этих людей, мол, сколько помощи отправлено, давайте продадим определенную ее часть на рынке. Какая низость, бессовестность! Эти люди позорят себя, бросают тень на нашу власть. Если кто-то считает, что это завершится для них без последствий, то ошибается.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

«Считаю, что каждый уже понял, что государственный чиновник должен быть образцом, достаток людей на местах, их удобство зависят от работы государственного чиновника. Им следует постоянно находиться вместе с гражданами. Эта рекомендация тоже всегда занимает особое место в числе моих рекомендаций. Я и вам говорю, что вы должны находиться среди людей, поддерживать постоянный контакт с ними, жить их заботами и стараться по возможности помочь им», — приводит слова президент АЗЕРТАДЖ.

«В то же время еще раз хочу сказать, что государство, центральные исполнительные органы осуществили большую работу по развитию районов, значительная часть работ уже проделана. Вам необходимо работать на местах так, чтобы районы развивались более высокими темпами. Сегодня многие наши районы уже не получают дотации из центра. Хотя 10 лет назад, можно сказать, абсолютное большинство районов получало дотации. Почему? Потому, что собранные на местах средства шли в карман чиновников, не в государственную казну, государственный бюджет, а в карман чиновников. Было достаточно много тех, кто днем и ночью слонялись здесь, у этих дверей, желая получить какую-то материальную поддержку, материальную помощь, я имею в виду глав исполнительной власти. Но в результате проведенных реформ сегодня многие районы уже не получают дотацию. Нам необходимо сделать так, чтобы развитие районов в целом обеспечивалось за счет средств, собранных во всех районах», — сказал президент.

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Байрамов провел переговоры с новым представителем ЕС

14 сентября, 20:27

14 сентября 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял нового руководителя представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посла Петра Михалко.

Как говорится в сообщении МИД, П.Михалко передал министру копии своих верительных грамот. Министр Дж.Байрамов поздравил с назначением представителя ЕС, выразил уверенность в том, что он внесет вклад в развитие отношений между Азербайджаном и ЕС.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем эффективном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, в том числе о визитах высокого уровня, осуществленных в последнее время в Азербайджан, подготовке к предстоящим встречам высокого уровня стран Восточного партнерства, о новом Договоре, который составит правовую основу двусторонних отношений, а также о перспективах сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены также различные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе в рамках осуществления проектов в сфере энергетики, расширения сотрудничества в этой сфере.

П.Михалко отметил, что Азербайджан является важным партнером для ЕС и он приложит все усилия для развития этих отношений во всех сферах.

Министр Дж.Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону об агрессии Армении против Азербайджана и ее результатах, неконструктивном подходе, который демонстрировала Армения в урегулировании конфликта в течение последних 28 лет, об освобождении от оккупации наших земель в результате 44-дневной войны, восстановительных работах, проводимых в настоящее время на этих территориях, о планах по дальнейшему развитию территорий.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.