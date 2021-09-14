Президент Алиев: Такая бессовестность не вмещается ни в какие рамки

Сегодня во многих следственных материалах указано, что главы исполнительной власти нескольких районов незаконно получали деньги, взятки, даже от представителей наиболее чувствительных в социальном отношении слоев. Для снижения уровня безработицы, в частности, учитывая имеющую место в мире кризисную ситуацию, социально-экономический кризис, период пандемии, по моей инициативе для самых чувствительных слоев были открыты около ста тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, где оплата труда равна минимальной заработной плате. Они посчитали, что эти люди не заслуживают даже такого, хранили в своих кабинетах их платежные карты и снимали с них деньги. Такая бессовестность не вмещается ни в какие рамки. Есть известные видеокадры. Они присваивают также гуманитарную помощь, отправленную Фондом Гейдара Алиева семьям, нуждающимся в поддержке, социальной защите. Эти видеокадры имеются, все их посмотрели и возненавидели этих людей, мол, сколько помощи отправлено, давайте продадим определенную ее часть на рынке. Какая низость, бессовестность! Эти люди позорят себя, бросают тень на нашу власть. Если кто-то считает, что это завершится для них без последствий, то ошибается.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

«Считаю, что каждый уже понял, что государственный чиновник должен быть образцом, достаток людей на местах, их удобство зависят от работы государственного чиновника. Им следует постоянно находиться вместе с гражданами. Эта рекомендация тоже всегда занимает особое место в числе моих рекомендаций. Я и вам говорю, что вы должны находиться среди людей, поддерживать постоянный контакт с ними, жить их заботами и стараться по возможности помочь им», — приводит слова президент АЗЕРТАДЖ.

«В то же время еще раз хочу сказать, что государство, центральные исполнительные органы осуществили большую работу по развитию районов, значительная часть работ уже проделана. Вам необходимо работать на местах так, чтобы районы развивались более высокими темпами. Сегодня многие наши районы уже не получают дотации из центра. Хотя 10 лет назад, можно сказать, абсолютное большинство районов получало дотации. Почему? Потому, что собранные на местах средства шли в карман чиновников, не в государственную казну, государственный бюджет, а в карман чиновников. Было достаточно много тех, кто днем и ночью слонялись здесь, у этих дверей, желая получить какую-то материальную поддержку, материальную помощь, я имею в виду глав исполнительной власти. Но в результате проведенных реформ сегодня многие районы уже не получают дотацию. Нам необходимо сделать так, чтобы развитие районов в целом обеспечивалось за счет средств, собранных во всех районах», — сказал президент.