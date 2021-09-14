Как в критической ситуации «сработает» новый союз?

В нашей стране продолжаются совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана «Три брата — 2021». В военно-экспертном сообществе активно обсуждают особенности тактики и боевых навыков спецназа Пакистана, возможность в будущем тренироваться на пакистанских полигонах уже для бойцов спецподразделений нашей страны и т.д.

Строго говоря, военное сотрудничество Азербайджана и с Турцией, и с Пакистаном началось не вчера. Но учения «Три брата» — это прежде всего политический месседж, открытая декларация о выходе союза Азербайджана, Турции и Пакистана на новый уровень.

Наверное, по законам жанра, надо напомнить, что первые шаги в военном и военно-техническом сотрудничестве Азербайджана и Турции были сделаны еще в девяностые годы, напомнить о сотрудничестве в сфере военного образования, поставках оружия, совместных учениях, о турецких БПЛА «Байрактар», продемонстрировавших свои боевые возможности во время 44-дневной войны и т.д. Точно так же надо отметить, что уже после войны была подписана Шушинская декларация, которая закрепила союз Баку и Анкары на новом уровне. И нынешняя череда совместных учений вооруженных сил Азербайджана и Турции, которые — вот уж вправду — проходят «и на земле, и в небесах, и на море» — наглядное подтверждение, что военный союз работает и укрепляется.

Решительную поддержку наша страна получила и от Пакистана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на этот счет предельно ясно: «С первых дней противостояния Пакистан находился в числе стран, которые открыто поддерживали Азербайджан. До последних дней Пакистан всегда был на нашей стороне. Мы очень признательны правительству и народу Пакистана за последовательный подход в вопросах, связанных с нашей территориальной целостностью. Возможно, многие из участников мероприятия не знают, но Пакистан является одной из немногих стран, которые не установили дипломатические отношения с Арменией из-за агрессии и оккупации. Таких стран, как Пакистан, очень мало». Возможно, что по сравнению с Турцией «удельный вес» Пакистана в военно-техническом сотрудничестве с Азербайджаном меньше, но между Баку и Исламабадом обсуждается вопрос о поставках многофункциональных истребителей. А армянские эксперты еще в 2016 году, когда эйфория от демонстрации на параде российских «Искандеров» начала уступать место размышлениям на тему «а что дальше», озвучивали вопрос: а что будет, если Баку тоже закупит баллистические ракеты— например, у Пакистана. А это, на минуточку, ядерная держава с весьма «дальнобойными» ракетами. Азербайджану наносить удар по Австралии или Вануату не нужно, но в пределах существующих военно-тактических и стратегических задач пакистанские «Хафты» и «Шахины» обеспечат понятное преимущество. Более тог, новый военный союз, точнее, активное подключение Пакистана к военному союзу Азербайджана и Турции, коренным образом меняет всю политическую архитектуру региона. В самом деле, Турция активно формирует свою «зону влияния», укрепляя позиции и в бывшей советской Центральной Азии, и на Балканах, и в Африке, причем не только в Северной. По меньшей мере неясно, как будут развиваться события в Афганистане, но в том, что и здесь у Турции серьёзный «задел», сомнений нет. А значит, турецкая «зона влияния» вплотную продвигается к региону, где уже у Пакистана свои рычаги и своя сфера влияния. И все это происходит в «подбрюшье» Евразии, там, где после вывода войск НАТО из Афганистана образовался вакуум власти, и именно его активно заполняет Турция.

Но по вполне понятным причинам в Азербайджане на первом месте — «карабахское» измерение нового военного союза. Тем более что Армения открыто ведёт «игру на обострение». И если еще недавно главным проявлением этой игры на обострение были вооруженные провокации на линии соприкосновения, то сегодня добавились сборы резервистов, что многие эксперты расценили как открытую подготовку Армении к новой войне. Тем более что, как показывают события недавнего прошлого, умение трезво проанализировать военный и политический расклад сил вряд ли относится к сильным сторонам ереванской верхушки. И самое главное, в Армении открыто уповают на вмешательство РФ.

И как в этой ситуации «сработает» новый союз?

По вполне понятным причинам, здесь пока что можно только строить версии и предположения. Но уже во время 44-дневной войны Турция, хотя и не принимала непосредственного участия в боевых действиях, но тем не менее неоднократно и четко озвучивала своё предупреждение: если в конфликт на стороне Армении вмешается «третья страна», то Турция вмешается в ответ. Тогда речь шла просто о политической воле, а сегодня оборонный союз закреплён в Шушинской декларации. И если теперь Пакистан подключается к совместным учениям Азербайджана и Турции, это весомый повод предполагать, что аналогичные документы могут быть подписаны и с Исламабадом. А вот военно-политический союз, основанный на политической воле, здесь УЖЕ есть.

И вот на этом фоне вопрос, станет ли Россия по первому же импульсу ввязываться в конфликт на стороне Армении, тоже стоит того, чтобы его озвучить. Тем более что в «Арбатском военном округе» тоже анализируют итоги 44-дневной войны, которая закончилась совсем не так, как это, судя по всему, планировали в первопрестольной: любимый форпост потерпел поражение, постсоветское пространство убедилось, что союзника и сателлита РФ можно бить, а самолеты с оружием из Москвы еще не гарантируют победы, да и миротворцы вошли совсем не на тех условиях, как хотелось бы. Но самое главное, нашпигованная российским оружием Армения потеряла статус «дубины», которой можно было грозить и Азербайджану, и Турции, и Грузии — как оказалось, поддержка РФ еще ничего не гарантирует. А теперь выясняется, что Москва здесь не единственный «внешний игрок» — в регионе формируется новый военный союз, и его участники готовы и к риску, и к жесткой игре. И все это уже вполне может заставить РФ задуматься, стоит ли спасать свой форпост любой ценой, если в регионе формируется новый военный союз. Особенно если новый конфликт спровоцирует сама же Армения.

Нурани