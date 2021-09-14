Путин самоизолировался

14 сентября, 13:07

Президент России Владимир Путин заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении. Об этом 14 сентября сообщает официальный сайт Кремля.

В связи с этим Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе онлайн.

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Apple устранила уязвимость, позволявшую взламывать iPhone шпионской программой Pegasus

14 сентября, 12:15

Корпорация Apple выпустила 13 сентября очередное обновление для своих операционных систем. В сообщении компании отмечается, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат «важные обновления системы безопасности», которые рекомендованы для установки всем пользователям.

По сведениям исследовательской группы Citizen Lab, новое обновление закрывает уязвимость, позволявшую взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако, как выяснили СМИ, власти разных стран использовали Pegasus для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.